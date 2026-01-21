La PencilVac de Dyson acaba de salir a la venta, pero ya hay una imitación en camino. Esto es lo que sabemos sobre la aspiradora ultradelgada de Narwal

Hace apenas ocho meses, Dyson anunció una nueva aspiradora ultrainnovadora. Se llamaba PencilVac y su característica distintiva era que todos sus componentes principales, desde el motor hasta la batería y el depósito de polvo, se habían reducido para que cupieran en su mango con forma de escoba.

Según me informaron, el diseño era el resultado de un trabajo muy meticuloso por parte de Dyson, y requirió que los ingenieros crearan un nuevo motor diminuto de solo 2,8 cm de diámetro. Sin embargo, merecía la pena: no había nada ni remotamente parecido.

Excepto que ahora sí lo hay. El PencilVac salió a la venta en el Reino Unido en diciembre de 2025 (se lanzó un poco antes en Australia y aún no está disponible en Estados Unidos), y en enero de 2026 vi mi primera imitación del PencilVac en el CES. Por el momento se encuentra en fase de prototipo, pero hay una serie de características que podrían causar cierta preocupación a Dyson.

Estoy probando el Dyson PencilVac (la reseña completa se publicará cuando se levante el embargo a principios de febrero) y, de momento, estoy impresionado. Ahora bien, la versión de Narwal aún no está terminada: todavía no tiene nombre, hay muy poca información disponible y solo pude ver el prototipo, pero no tocarlo.

Echemos un vistazo a lo que sabemos hasta ahora sobre el próximo imitador del PencilVac de Narwal y si supone una amenaza real para Dyson...

Mirar dos veces

En cuanto al diseño, ambos son inconfundiblemente similares: está claro en qué se basó Narwal para crear el suyo. Tienen la misma estructura aerodinámica, con los mecanismos integrados en el mango; el mango de Narwal es rectangular en lugar de redondo, pero por lo demás es prácticamente igual, con un interruptor de encendido, una pequeña pantalla de información, la batería en la parte superior y el depósito de polvo en la parte inferior.

(Image credit: Future)

No pude cogerlo, así que no puedo opinar sobre su maniobrabilidad ni su peso, pero diré que, según las pruebas que he realizado hasta ahora, el PencilVac destaca en estos aspectos. La versión Narwal se describe como «giratoria en 360 grados» y un representante de la marca me dijo que su versión sería más ligera que el PencilVac, aunque no me proporcionó ninguna especificación, por lo que no me atrevo a darlo por hecho.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El PencilVac de Dyson tiene un cabezal inusual, con rodillos suaves en forma de cono diseñados para evitar que se enreden los pelos. La versión prototipo de Narwal es más estándar: el rodillo sigue siendo suave (lo que sugiere que este modelo, al igual que el de Dyson, está pensado para suelos duros en lugar de alfombras), pero solo tiene un rodillo paralelo. Dyson ha montado láseres que iluminan la suciedad a ambos lados de su cabezal para suelos, y Narwal también menciona «un faro de detección de suciedad» en su lista de características.

Desviaciones de Dyson

Un aspecto importante en el que Narwal se ha desviado del diseño de Dyson es la inclusión de una base de vaciado automático. Se trata, básicamente, de una base que alberga un depósito o bolsa para el polvo más grande, en el que se vacía automáticamente el depósito más pequeño de la aspiradora cuando esta se coloca en la base. Estas bases son cada vez más comunes en las aspiradoras de mano normales, e incluso está previsto que se añadan a la gama de Dyson. Sin embargo, la PencilVac no cuenta con una.

Una base de vaciado automático es un complemento lógico, ya que el concepto de este tipo de aspiradoras implica que no hay mucho espacio para un depósito de polvo grande. Dyson ha incluido compresión neumática en el depósito de polvo de su PencilVac para maximizar el espacio, pero sigue teniendo solo 0,8 l de capacidad. Tengo una mascota que muda el pelo y veo que el depósito se llena de pelo bastante rápido. Una base de vaciado automático, que elimina el desorden y el esfuerzo de vaciar el depósito, tiene mucho sentido.

(Image credit: Future)

Otros aspectos que podrían estar causando dolores de cabeza a Dyson son las especificaciones indicadas para la duración de la batería y la potencia de succión. Narwal promete una potencia de succión de 140 AW en su imitación, en comparación con los 55 AW de PencilVac. Y mientras que PencilVac puede limpiar hasta 30 minutos con cada carga, Narwal afirma que su versión durará 50 minutos (según el comunicado de prensa) o 45 (según las especificaciones mostradas en el CES). Se trata de una diferencia significativa en ambos casos.

Por supuesto, la gran salvedad aquí es que la aspiradora Narwal aún se encuentra en fase de prototipo, por lo que no daré por sentadas ninguna de esas especificaciones por el momento: la inconsistencia en la información sobre el tiempo de funcionamiento es reveladora. Aunque Narwal ha sacado al mercado algunas aspiradoras robot muy buenas, su historial es un poco más irregular que el de Dyson y, en mi opinión, tampoco está a la altura en términos de calidad o fiabilidad.

Dicho esto, seguiré observando con interés para ver qué sucede cuando este intruso llegue al mercado.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.