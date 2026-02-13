Dyson acaba de lanzar discretamente una nueva PencilVac, que resuelve el gran problema que tenía con la original

Dyson ha lanzado el PencilVac Fluffy, tras la versión Fluffycones.

Cuenta con un rodillo paralelo en lugar de cónico, pero por lo demás tiene el mismo diseño ultracompacto.

Actualmente solo está disponible en EE. UU. y es bastante más barato que el original.

Recientemente, Dyson ha lanzado una nueva aspiradora increíblemente compacta: la Dyson PencilVac Fluffycones. No se parece en nada a una aspiradora inalámbrica normal, ya que todos los componentes principales se han reducido y se han ocultado dentro del mango, que tiene aproximadamente el tamaño del mango de una escoba.

La probé y la consideré una verdadera proeza de ingeniería e innovación. De hecho, este nuevo diseño me convenció por completo... salvo por un pequeño detalle. Dyson ha utilizado rodillos cónicos en el cabezal, en lugar de los paralelos estándar. La carcasa de plástico sigue la forma de los conos, lo que significa que el cabezal tiene una ligera punta en la parte delantera.

El "Fluffycones" original Dyson Pencilvac (Image credit: Future)

El efecto secundario es que los PencilVac Fluffycones no pueden quedar pegados a la pared, a menos que se acerquen de lado, lo que no siempre es posible. Esto hace que aspirar los bordes de las habitaciones sea innecesariamente complicado, y tareas como limpiar las escaleras, para las que esta aspiradora ligera y ágil sería perfecta, se convierten en una gran molestia. Es un problema que también tuve con la Dyson V16 Piston Animal, que tiene un cabezal similar con forma de cono.

(Image credit: Dyson)

Imaginen mi alegría cuando descubrí una alternativa en el sitio web de Dyson, lanzada sin bombo ni platillos: la Dyson Fluffy. Parece ser exactamente igual que la PencilVac Fluffycones, excepto por el cabezal para suelos. El cabezal cónico se ha sustituido por uno con un rodillo paralelo.

El nuevo cabezal para suelos es similar al cabezal Fluffy / Fluffy Optic que se incluye con las aspiradoras Dyson V15 Detect y Gen5detect, pero posiblemente sea un poco más aerodinámico, como sugiere su nombre: el cabezal Micro Fluffy. Al igual que el cabezal Fluffycones, el rodillo está completamente recubierto de fibras suaves y densas diseñadas para acercarse al suelo duro, barriendo el polvo y puliendo la superficie hasta dejarla limpia, sin riesgo de arañazos.

Dyson PencilVac Fluffycones Review: ABSOLUTELY Sold on This Innovative Design - YouTube Watch On

Posibles inconvenientes

Para mí, el cabezal limpiador Micro Fluffy parece ser el claro ganador entre las dos opciones de cabezales para suelos. Resuelve el problema de los bordes de las habitaciones y, según las especificaciones, también es más ligero.

Lo único que me entristece un poco es que no parece que esta nueva versión tenga faros láser, mientras que el FluffyCones tiene dos, uno montado en la parte delantera y otro en la trasera. Estos ayudan a iluminar el polvo que queda en las superficies duras, para asegurarse de que no se pase nada por alto. También hacen que la limpieza sea mucho más satisfactoria.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La idea original detrás del uso de conos es que cualquier pelo largo que encuentre la aspiradora se desplace hacia los extremos pequeños de los conos, para ser aspirado fácilmente. Esto funciona bien, pero tampoco he tenido nunca problemas con el enredo de pelo en el cabezal estándar Fluffy de mi V15 o Gen5detect. Si tienes una melena como la de Rapunzel, quizá te interese la versión FluffyCones, pero si no es así, creo que la opción Micro Fluffy te irá bien.

El Dyson PencilVac Fluffy está disponible actualmente en Estados Unidos directamente a través de Dyson, pero aún no es una opción en los sitios web del Reino Unido o Australia. Cuesta 449,99 dólares, bastante más barato que la versión Fluffycones, que cuesta 599,99 dólares.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.