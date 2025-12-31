La última aspiradora insignia de Dyson no es excelente, pero estas dos innovaciones en particular son geniales

La última aspiradora insignia de Dyson fue una gran decepción para mí. Puedes leer todo sobre los motivos en mi reseña de la Dyson V16 Piston Animal, pero básicamente se reduce a un nuevo cabezal para pisos que no es adecuado para su propósito y, en general, tiene una limpieza bastante débil. No va a alterar mi clasificación de las mejores aspiradoras Dyson en el corto plazo.

Sin embargo, junto con los cambios que no funcionaron, hubo un par que sí lo hicieron. El primero es la palanca de compresión del polvo en el depósito y el segundo son los conectores de los accesorios de fácil intercambio. Ambos hicieron su debut en la V16, pero ninguno de los dos pudo compensar las deficiencias en otros aspectos.

Aplástalo

Empezaré por la compresión del polvo, porque es mi favorita de las dos funciones. Se ha añadido una palanca a la sección del contenedor, y al presionarla se comprime el polvo y la suciedad del interior del recipiente para dejar espacio para que entre más. Esto permite limpiar durante más tiempo sin tener que ir y venir a la basura.

(Image credit: Future)

Esto también significa que el depósito para el polvo puede ser físicamente más pequeño y seguir teniendo la misma capacidad. Reducir el peso y el tamaño es una prioridad para garantizar la comodidad y la flexibilidad, pero las mejores aspiradoras inalámbricas deben encontrar la manera de hacerlo sin comprometer otras características, y ofrecer una capacidad de polvo decente es parte de ello.

Cuando me mostraron por primera vez la V16, Dyson tenía una pantalla que mostraba la capacidad de polvo comprimida y sin comprimir, y la diferencia es enorme. También se notaba en el uso: al limpiar con la V16, pude cubrir más superficie que con otras aspiradoras, y me pareció que el pelo de perro se comprimía de forma especialmente satisfactoria.

(Image credit: Future)

La misma palanca tiene otras ventajas adicionales. Está diseñada para eliminar el polvo fino del interior de la carcasa del bote cuando se presiona hacia abajo, lo que reduce la probabilidad de que estas micropartículas se introduzcan en los mecanismos, donde pueden causar problemas a largo plazo. También se puede utilizar para expulsar el polvo del bote cuando llega el momento de vaciarlo, por lo que no es necesario meter los dedos.

En definitiva, se trata de una innovación poco habitual en Dyson, sencilla y de baja tecnología, pero extremadamente útil en muchos aspectos. Sobresaliente.

Cambiarlo

Para crear sus accesorios de fácil intercambio, Dyson ha realizado dos ajustes. En primer lugar, en la parte superior del tubo hay un nuevo manguito rojo. Al presionarlo, se libera el cabezal para suelos o la herramienta para pelo conectados en el extremo. Las secciones de acoplamiento de estos accesorios se mantienen automáticamente en un ángulo ligeramente inclinado, lo que permite colocar otro accesorio sin tener que agacharse. Se trata de otro ingenioso detalle de ingeniería que funciona muy bien en la práctica.

(Image credit: Future)

Es una pena que esta mejora en particular se haya introducido en una aspiradora que solo tiene un cabezal para suelos: los modelos insignia anteriores, el Gen5detect y el V15 Detect, tenían un cabezal para cualquier tipo de suelo y un cabezal suave para suelos duros, y al cambiar entre los dos, este mecanismo realmente habría cobrado sentido. Tal y como está, solo se puede cambiar la pequeña herramienta para pelo, y no estoy seguro de cuántas personas la utilizan habitualmente en el extremo del tubo.

Otra consecuencia desafortunada del cambio del mecanismo de conexión es que ninguna de las herramientas antiguas de Dyson es compatible con el V16, y viceversa. Así que, por ejemplo, no se puede coger el cabezal para suelos Digital Motorbar, más antiguo y mejor, y utilizarlo en lugar del nuevo cabezal para suelos All Floors Cones Sense.

(Image credit: Future)

Aunque no puedo recomendar sin reservas el Dyson V16 Piston Animal, estoy impresionado con estas dos nuevas incorporaciones. Esperemos que ambas tengan la oportunidad de brillar en el próximo modelo insignia que se incorpore a la gama.