Dyson acaba de presentar un nuevo gadget para limpieza de pisos — estas son las 3 cosas más llamativas del nuevo PencilWash

Dyson nos está consintiendo. A finales del año pasado nos presentó una nueva aspiradora ultracompacta, la PencilVac, y una nueva y ágil limpiadora para suelos duros, la Clean+Wash Hygiene, y ahora ha combinado las mejores características de ambas limpiadoras para crear la Dyson PencilWash.

Este nuevo limpiador para pisos duros tiene el diseño aerodinámico y el motor reducido de la PencilVac, y toma como referencia el eficiente sistema de trapeado de la Clean+Wash Hygiene. A continuación, te presentamos un resumen de las características más interesantes de este innovador limpiador...

#1. Es muy compacto

El elefante (bebé) en la habitación es el tamaño. Muchas de las mejores aspiradoras para seco y húmedo actuales son voluminosas y pesadas, pero la PencilWash es increíblemente esbelta. Utiliza un motor diminuto, lo suficientemente pequeño como para caber dentro del mango de 38 mm. La batería es igualmente compacta y se acopla para formar la parte superior del mango. Los depósitos de agua se integran en el cabezal para el suelo.

Esto significa que el conjunto no es mucho más grande que una escoba manual normal. Además, es ligero, ya que pesa solo 2,2 kg. Ahora bien, colocar los depósitos de agua en el cabezal para el suelo significa que son bastante pequeños, pero gracias a una meticulosa distribución del agua, Dyson afirma que deberían ser suficientes para limpiar hasta 100 metros cuadrados por depósito.

#2. No hay filtro

El efecto secundario de colocar el depósito de agua sucia dentro del cabezal es que el líquido apenas tiene que desplazarse. Como resultado, no hay tubos que se ensucien, se obstruyan o empiecen a desprender olores desagradables. De hecho, Dyson presume de que aquí no hay ningún filtro.

#3. Es extremadamente maniobrable

Además de tener un diseño aerodinámico, el PencilWash está fabricado para ofrecer una gran maniobrabilidad. Esta es un área en la que la marca destaca: la mayoría de las mejores aspiradoras Dyson actuales son ultra maniobrables. Esta también tiene la ventaja de contar con un mango en forma de escoba, lo que significa que no hay ningún elemento voluminoso que estorbe en la parte superior.

Dyson afirma que PencilWash gira suavemente con solo mover la muñeca y, basándome en mi experiencia con PencilVac, puedo creerlo. También puede inclinarse casi por completo (170 grados), modo en el que solo mide 15 cm de alto y puede deslizarse fácilmente debajo de muebles bajos.

El Dyson PencilWash saldrá a la venta en Estados Unidos el 17 de marzo y en Reino Unido el 23 de febrero, con un precio de venta al público de 349 $ / 299,99 £. (Disponibilidad y precio en Australia por confirmar). Próximamente publicaremos una reseña completa.

