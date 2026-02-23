Cómo ver Galaxy Unpacked el 25 de febrero y qué esperar

Ya casi es momento del primer gran evento telefónico del año, ya que el próximo Samsung Galaxy Unpacked tendrá lugar el 25 de febrero , y esperamos ver la serie Samsung Galaxy S26 allí.

Pero eso no es todo, ya que junto con estos sucesores del Samsung Galaxy S25 , la compañía también podría anunciar otros productos, así como probablemente algunas actualizaciones de software.

Así que, tanto si buscas un nuevo teléfono como si no, podría valer la pena verlo. A continuación, encontrarás todos los detalles sobre cómo y cuándo ver el lanzamiento, además de qué podría revelarse.

Cómo el ver el Samsung Galaxy Unpacked 2026

El primer gran Unpacked de Samsung de 2026 se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a las 12 del día, tiempo de la CDMX.

Así que esos tiempos son algo sociables para gran parte del mundo, pero si no puedes sintonizarlo en vivo, seguramente podrás ver una versión grabada de la transmisión, o simplemente dirigirte a TechRadar para ver todos los anuncios.

El evento se celebrará en San Francisco, California, pero podrás verlo online desde cualquier parte del mundo.

Para ello, puedes visitar la página de YouTube de Samsung o simplemente reproducir la transmisión incrustada a continuación. En esa página, también puedes hacer clic para recibir una notificación cuando comience la transmisión.

Galaxy Unpacked February 2026: Official Livestream - YouTube Watch On

Alternativamente, podrás ver el evento directamente en el sitio web de Samsung.

Qué esperar del Galaxy Unpacked del 25 de febrero

Las estrellas serán, por supuesto, la serie Samsung Galaxy S26, que se espera incluya el propio Samsung Galaxy S26, el Samsung Galaxy S26 Plus y el Samsung Galaxy S26 Ultra. Lo que probablemente no veremos será el Samsung Galaxy S26 Edge.

Además de los nuevos chips, el Samsung Galaxy S26 podría tener una batería de mayor capacidad de 4300 mAh, pero por lo demás podría ser similar al Galaxy S25, aunque quizás con algunos cambios menores en la cámara.

El Samsung Galaxy S26 Plus podría ser incluso una actualización menor, con potencialmente pocos cambios significativos respecto del Samsung Galaxy S25 Plus aparte del chipset.

El Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sin embargo, el Samsung Galaxy S26 Ultra puede recibir un impulso ligeramente mayor, no solo con un cambio de chipset sino también con una carga de mayor potencia de 60 W y una función de pantalla de privacidad, que puede ayudarte a ocultar el contenido de su pantalla de loschismosos.

Además de la serie Samsung Galaxy S26, Samsung también podría anunciar los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro durante Unpacked.

Probablemente eso sea todo en cuanto al hardware, aunque podría haber algunas sorpresas, pero es probable que Samsung también presente algunas actualizaciones de software, además de la ya mencionada función de Pantalla de Privacidad. Dado que las empresas siguen invirtiendo fuertemente en IA, es de esperar que esta palabra también se use mucho.