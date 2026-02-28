Esta configuración de WhatsApp mejorará tus fotos y videos. A continuación, te explicamos cómo usarla

WhatsApp cuenta desde hace un par de años con una función pequeña pero útil, que quizá no conozcas, pero que probablemente usarás mucho una vez que la descubras.

Si no lo has adivinado por el título de este artículo, la función en cuestión es la de fotos y videos en HD, es decir, la posibilidad de enviar fotos y videos en calidad HD.

En el caso de las fotos, eso significa 4096 x 2692, en lugar de la resolución de 1600 x 1052 que ofrece la calidad estándar, y en el caso de los videos, obtienes 720p en lugar de 480p, por lo que si grabas videos de 1080p o 4K, esta calidad aún no es la máxima, pero sin duda supone una mejora.

A continuación, explicaremos cómo hacerlo, tanto para archivos individuales como para una configuración persistente.

Cómo enviar fotos y videos en alta definición por WhatsApp

Para enviar una foto o un video en HD por WhatsApp, primero abre el chat al que deseas enviar el archivo y, si vas a tomar una nueva foto o grabar un nuevo video, pulsa el ícono de la cámara. A continuación, toma la foto o graba el video y pulsa el ícono "HD". Al hacerlo, podrás elegir entre calidad estándar y calidad HD.

Si quieres adjuntar una foto o un video ya existentes, en iOS pulsa el ícono "+" y luego "Fotos", mientras que en Android debes pulsar el ícono del clip y luego "Galería".

En cualquier caso, debes seleccionar las fotos o videos que quieras enviar, luego tocar el ícono "HD" y tocar el botón de enviar.

Ten en cuenta que si estás usando datos móviles, es posible que te pida que confirmes que quieres continuar enviando archivos multimedia HD sin Wi-Fi, en cuyo caso solo tienes que tocar "Continuar".

Cómo configurar la calidad HD como predeterminada

El método anterior te permite elegir si deseas enviar fotos y videos en HD cada vez que envías uno, pero si solo deseas establecer HD como opción predeterminada, también es posible. Para ello, solo tienes que hacer lo siguiente:

1. Abre WhatsApp y toca la pestaña "Configuración".

2. Toca "Almacenamiento y datos".

3. En el apartado "Calidad multimedia", toca "Calidad de carga".

4. Toca "Calidad HD".

Cómo descargar automáticamente fotos y videos en alta definición

Lo anterior explica cómo enviar fotos y videos en alta definición, pero si quieres descargar automáticamente las versiones en alta definición de las fotos y los videos que te envían, hay otros ajustes que debes modificar. Para ello, haz lo siguiente:

Abre WhatsApp y pulsa la pestaña "Ajustes". Pulsa "Almacenamiento y datos". En el apartado "Calidad multimedia", pulsa "Calidad de descarga automática". Pulsa "Calidad HD".

Aspectos a tener en cuenta

Ten en cuenta que, obviamente, los archivos HD son más grandes, por lo que si utilizas datos móviles y no tienes un plan ilimitado, es posible que te convenga mantener la calidad estándar. Además, los archivos HD ocuparán más espacio en tu dispositivo y en tu almacenamiento en la nube si se realiza una copia de seguridad.

Por lo tanto, las fotos y los vídeos HD también tardan más en enviarse, por lo que, con una conexión lenta, puede ser preferible la calidad estándar.

