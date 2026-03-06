Encuentra el look al instante: así funciona la nueva herramienta del Pixel
¿Eres de los que encuentra su outfit perfecto navigando en redes sociales, pero rara vez lo consigues? De ser así, te tenemos una increíble noticia.
A partir de hoy, Google Pixel revoluciona la forma en que descubrimos y compramos ropa desde nuestro celular con la nueva función de Busca con un Círculo: Encuentra el look, potenciada por la IA de Gemini.
A continuación, te compartimos cómo esta herramienta se convertirá en tu nuevo personal shopper:
Encuentra el look completo en un solo paso
Ya no es necesario buscar prenda por prenda cuando llega tu inspiración. Al usar "Busca con un Círculo: Encuentra el look", Google analiza imágenes complejas y desglosa el outfit completo simultáneamente.
- Ejemplo de uso: Estás viendo un video de inspiración de outfits o un Get Ready with Me en YouTube Shorts. Solo activas la función en la parte inferior de la pantalla, rodeas a la persona con un círculo y la IA de Gemini identificará cada pieza al instante: desde la blusa y los pantalones, hasta el calzado y los accesorios, mostrándote dónde comprarlos.
¿Cómo funciona? Es súper intuitivo:
- Actívalo: En modo de navegación con 3 botones, mantén presionado el botón de Inicio. En modo por gestos, mantén presionada la barra de navegación inferior.
- Selecciona: Rodea, resalta o simplemente toca el atuendo o prenda en cualquier parte de tu pantalla.
- Descubre: Los resultados de compra aparecerán en la parte inferior. Si quieres ver más opciones, solo desliza hacia arriba.
Con estas actualizaciones, descubrir tendencias e inspirarse es más rápido y práctico que nunca. "Busca con un Círculo: Encuentra el look" está disponible en México para la familia Google Pixel 10.
