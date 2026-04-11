7 ajustes que debes cambiar en tu nueva MacBook Neo para ponerlo en marcha en un santiamén

Acabas de recibir tu flamante MacBook Neo y estás ansioso por ver de lo que es capaz. Pero antes de lanzarte a navegar por Internet o a jugar, hay algunas cosas que vale la pena hacer primero.

Aquí te mostraremos 7 de los mejores cambios que puedes hacer en tu Mac, desde reforzar tu privacidad hasta personalizarlo a tu gusto. Estos ajustes y soluciones rápidas marcarán una gran diferencia en tu experiencia con macOS, y estos consejos son ideales para cualquier persona nueva en macOS, sin importar qué Mac o MacBook tengas.

Protege tu Mac

(Image credit: Apple)

Lo último que querrías que le pasara a tu nuevo Mac es que su seguridad se viera comprometida. Por suerte, la privacidad y la seguridad son dos de los puntos fuertes de Apple, y macOS está perfectamente equipado para mantener tu vida digital a salvo.

El artículo continúa a continuación.

En primer lugar, te conviene activar las actualizaciones automáticas para asegurarte de que tu Mac siempre cuente con los últimos parches de seguridad y las nuevas funciones. Para ello, abre la aplicación "Ajustes del sistema" y ve a "General" > "Actualización de software" en la barra lateral izquierda. Desde allí, haz clic en el botón «i» junto a "Actualizaciones automáticas" y activa todos los interruptores.

Si bien el MacBook Neo de gama básica no cuenta con Touch ID, el modelo más caro viene con el sistema de reconocimiento de huellas dactilares de Apple. Para registrar tu huella dactilar en macOS, ve a la sección "Touch ID y contraseña" de la aplicación Ajustes del sistema y haz clic en "Añadir huella dactilar", luego sigue las instrucciones.

Si tu modelo de MacBook Neo no tiene Touch ID, aún puedes proteger tus datos de inicio de sesión con la aplicación Contraseñas de Apple. Se trata del administrador de contraseñas gratuito e integrado que viene con macOS, y lo encontrarás en la carpeta Aplicaciones de tu Mac, a la que se accede mediante el Finder. Solo tienes que abrirla y seguir las instrucciones en pantalla. Asegúrate de hacer clic en Contraseñas > Obtener extensión del navegador en la barra de menú de la aplicación para instalarla en tu navegador web favorito. De esa manera, podrás guardar y completar contraseñas en la web sin necesidad de salir de tu navegador.

También es recomendable activar FileVault. Esta función encripta tus archivos para que, aunque pierdas tu computadora portátil, nadie más pueda acceder a tus documentos e información privados. Para configurarla, abre "Ajustes del sistema" y ve a "Privacidad y seguridad" > "FileVault" en la barra lateral; luego, activa el interruptor para comenzar a proteger tus archivos. Solo asegúrate de anotar la contraseña de tu Mac para que no te quedes sin poder acceder a ella. Tu clave de recuperación también se sincroniza con todos los dispositivos Apple que tengas con el Llavero de iCloud activado.

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Todo sobre las aplicaciones

(Image credit: Apple)

Aunque iOS es muy restrictivo en cuanto a dónde se pueden descargar las aplicaciones (aunque eso está empezando a cambiar), los usuarios de Mac llevan mucho tiempo pudiendo instalar aplicaciones desde cualquier fuente que deseen. Pero para hacerlo, primero hay que cambiar una sencilla configuración.

Ve a la sección «Privacidad y seguridad» de la aplicación «Ajustes del sistema» y desplázate hasta la parte inferior de la página. Bajo el encabezado Seguridad, verás «Permitir aplicaciones de». Haz clic en el menú emergente y selecciona App Store y desarrolladores conocidos. Esto te da un acceso más amplio a aplicaciones fuera de la App Store, al tiempo que mantiene la seguridad de tu dispositivo.

Una vez que hayas instalado algunas aplicaciones nuevas, es buena idea cambiar cuáles se usan para abrir ciertos archivos. Después de todo, es posible que no siempre quieras que los videos se abran con QuickTime, por ejemplo. Hay varias formas de cambiar tus aplicaciones predeterminadas.

En primer lugar, supongamos que quieres cambiar la aplicación que se utiliza para abrir imágenes JPG. Haz clic con el botón derecho en un archivo JPG, haz clic en «Obtener información», luego expande la sección «Abrir con» y elige una aplicación del menú emergente. Haz clic en «Cambiar todo» para asegurarte de que todos los archivos JPG se abran con esta aplicación y no solo el que seleccionaste.

Para cambiar el navegador web predeterminado, abre «Ajustes del sistema», haz clic en «Escritorio y Dock» en la barra lateral y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta la sección «Widgets». Allí, junto a «Navegador web predeterminado», haz clic en el menú desplegable y selecciona una nueva aplicación.

Por último, puedes cambiar tu cliente de correo electrónico predeterminado abriendo la aplicación Mail y haciendo clic en Mail > Ajustes en la barra de menús. Ahora haz clic en la pestaña General y elige una nueva aplicación en el menú emergente "Lector de correo electrónico predeterminado" en la parte superior de la página.

Personaliza tu Dock

(Image credit: Future)

El Dock de macOS alberga de forma permanente todas tus aplicaciones favoritas, muestra las aplicaciones abiertas recientemente y cuenta con espacios para los elementos descargados y la papelera. Es una herramienta bastante potente cuando sabes cómo usarla.

Para reorganizar los íconos de las aplicaciones en el Dock, simplemente arrástralos a una nueva posición. Puedes agregar nuevas aplicaciones arrastrándolas al Dock y eliminar aplicaciones arrastrándolas hacia afuera hasta que aparezca la palabra «Eliminar», y luego soltándolas.

Por defecto, el Dock muestra las aplicaciones recientes en el lado derecho. Esto puede ser útil, pero también puede saturar el Dock. Para cambiar esto, abre Ajustes del sistema y navega hasta Escritorio y Dock en la barra lateral; luego, desactiva el interruptor junto a «Mostrar aplicaciones sugeridas y recientes en el Dock».

También puedes ocultar el Dock ajustando el interruptor «Ocultar y mostrar automáticamente el Dock». Desaparece de forma predeterminada y reaparecerá si mueves el puntero del ratón a la parte inferior de la pantalla de tu Mac.

Por último, la configuración estándar de Apple hace que las aplicaciones utilicen un efecto «Genie» cuando se minimizan. Esto las hace deslizarse hacia abajo en el Dock en ángulo, pero no es del gusto de todos. Si no te gusta, cambia el Efecto Genie por el Efecto de escala junto a «Animación de ventana minimizada» en la misma ventana de Ajustes del sistema.

He escrito sobre el Dock con más detalle, incluyendo algunos trucos ingeniosos para ayudarte a sacarle aún más provecho. Echa un vistazo a esa guía si quieres aprender un poco más sobre esta función de macOS.

Configurar Time Machine

Si algo llegara a fallar en tu Mac, no querrás descubrir que has perdido todos tus archivos. Una forma de evitarlo es usar Time Machine para hacer una copia de seguridad de tu Mac. Para ello, necesitarás una unidad de almacenamiento externa con espacio suficiente para guardar los archivos de tu Mac.

Ahora, asegúrate de que tu unidad esté conectada a tu Mac, luego abre Ajustes del Sistema y ve a General > Time Machine > Agregar disco de respaldo. Elige tu unidad externa de la lista y haz clic en Configurar disco. Una vez que hayas seguido las instrucciones en pantalla, ya estarás listo. Tu Mac ahora realizará copias de seguridad automáticamente siempre y cuando tu unidad esté conectada.

Aprovecha al máximo tu trackpad

(Image credit: Apple)

Los trackpads de los MacBook de Apple se encuentran entre los mejores del mercado, y aunque el MacBook Neo no cuenta con un trackpad Force Touch, su funcionamiento sigue siendo increíblemente refinado. Verás que hay una serie de gestos intuitivos habilitados de forma predeterminada, como juntar los dedos para abrir el panel de Aplicaciones o deslizar cuatro dedos hacia arriba para mostrar todas las ventanas de aplicaciones abiertas.

Pero puedes desbloquear gestos adicionales del trackpad que están ocultos en los ajustes de tu Mac. El primero se encuentra en Ajustes del sistema: desplázate hasta la parte inferior de la barra lateral y haz clic en Trackpad. Desde allí, haz clic en Más gestos, luego en el menú emergente junto a App Exposé y elige un gesto. App Exposé muestra todas las ventanas abiertas de la aplicación que está en primer plano —en lugar de las de todas las aplicaciones abiertas actualmente—, lo que te permite alternar rápidamente entre ellas.

El segundo gesto secreto tiene que ver con arrastrar y soltar archivos. A veces, es posible que te quedes sin espacio en el trackpad al mover un archivo. Pero si vas a Ajustes del sistema > Accesibilidad > Control del puntero > Opciones del trackpad, encontrarás algunas formas útiles de solucionar eso. En la parte inferior, activa el interruptor junto a «Usar trackpad para arrastrar» y, a continuación, elige una de las opciones del menú emergente. Estas opciones te permiten hacer cosas como soltar el trackpad para reposicionar los dedos mientras mueves un archivo, todo ello sin soltarlo, lo que facilita mucho el proceso.

Haz que la batería dure más tiempo

Cuanto mejor cuides la batería de tu MacBook Neo, más tiempo te durará. Las baterías de los portátiles de Apple ya se encuentran entre las más eficientes del sector, pero unos cuantos ajustes rápidos podrían ayudarte a sacarle aún más partido.

Lo primero que debes hacer es ir a Ajustes del sistema > Batería. Junto a Carga, haz clic en el botón «i» y, a continuación, activa Carga optimizada de la batería. Esta función aprende tus hábitos de uso diarios y carga la batería en los momentos óptimos para evitar la sobrecarga.

Vuelve a la sección Batería, desplázate hasta la parte inferior y haz clic en Opciones; luego, activa «Bajar ligeramente el brillo de la pantalla cuando se utiliza la batería» para asegurarte de que la pantalla no consuma demasiada batería mientras no estás usando un cargador.

Si realmente quieres sacar el máximo partido a la batería de tu computadora portátil, haz clic en el menú emergente junto a «Modo de bajo consumo» y selecciona una opción. Esto desactiva ciertas funciones para prolongar la duración de la batería tanto como sea posible.

Optimiza tu pantalla

(Image credit: Apple)

Las MacBook tienen pantallas preciosas, y la MacBook Neo no es una excepción. Sin embargo, unos pequeños ajustes aquí y allá pueden mejorarla aún más.

Si sueles usar tu computadora portátil por la noche, sabes lo molesto que puede ser que una pantalla brillante te deslumbre los ojos. Para solucionarlo, ve a Ajustes del sistema > Pantallas > Night Shift y, a continuación, haz clic en el menú emergente junto a Programación. Night Shift cambia automáticamente la temperatura de color de tu pantalla, lo que ayuda a aliviar la fatiga visual. Puedes configurar un horario personalizado o utilizar la opción «Desde el atardecer hasta el amanecer» de Apple.

De vuelta en el panel Pantallas, activa el interruptor junto a «Ajustar el brillo automáticamente». Como su nombre lo indica, esta función detecta el brillo de tu entorno y luego ajusta la pantalla para que coincida. Esto puede ayudar a garantizar que tu pantalla nunca sea demasiado brillante ni demasiado oscura para tus necesidades.

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