¿Cómo detectar música generada por IA en Spotify? Nosotros te lo decimos y cómo reportarla

La controversia en torno a la falta de inteligencia artificial en los mejores servicios de transmisión de música sigue siendo un gran tema de conversación y, recientemente, Spotify ha soportado la peor parte de la reacción de los usuarios .

No hay duda de que la música generada completamente por IA está circulando y cada vez más usuarios la conocen, pero a medida que estos modelos de IA se vuelven más inteligentes, se hace más difícil distinguir la música generada por humanos de la generada por IA.

La música de IA y la música tradicional se están volviendo indistinguibles. Intentar separarlas hoy en día es como intentar evitar la música que usaba sintetizadores a principios de los 70. La tecnología forma parte de la música», afirma el Dr. Nicolai Klemke, fundador y director ejecutivo de Neural Frames, un generador de animaciones de IA.

Dicho esto, todavía hay una gran cantidad de formas de detectar cuándo la música generada por IA aparece en tu aplicación de transmisión de música y, con la ayuda de expertos de la industria, aquí están las tres formas principales de detectar música generada por IA y cómo puedes informarlas en Spotify .

Cómo detectar música generada por IA en Spotify

1. Consultar discografía

(Image credit: Future)

Una de las principales maneras de identificar música generada por IA en Spotify es revisar la discografía del artista, y no solo echar un vistazo a la carátula de su álbum. Si la discografía de un artista data de hace solo uno o dos años, suele levantar sospechas de que esté generada por IA, aunque siempre podría tratarse de un artista no creado por IA que simplemente surgió en un corto periodo de tiempo.

Si este es el caso, revisar el patrón de producción musical del artista es otro buen indicador. Los artistas normales siempre se rigen por una estructura de lanzamiento, concediéndose un amplio margen de tiempo entre cada lanzamiento de proyecto, pero los artistas generados por IA pueden producir música al ritmo que sus creadores deseen.

Por ejemplo, la popular artista de IA Sienna Rose lanzó más de 45 canciones entre el 28 de septiembre y el 5 de diciembre del año pasado, según la BBC , una cantidad inviable incluso para una artista como Taylor Swift, conocida por publicar álbumes anualmente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esta es una característica de la música generada por IA que también han detectado expertos de la industria, incluido Caleb Johnstone, director de SEO de Paperstack, cuya experiencia le ha permitido identificar cuándo la música sintética se está utilizando para inundar las plataformas de streaming. Johnstone comentó lo siguiente:

He observado que los perfiles virtuales de artistas generados por IA no dejan huella digital y que suben música a un ritmo increíble; por ejemplo, suben 50 canciones en dos meses sin ningún tipo de promoción ni fanfarria. Nunca he visto a un músico legítimo producir música a este ritmo.

2. ¿El artista tiene enlaces en redes sociales?

(Image credit: Future)

Las redes sociales y el lanzamiento musical van de la mano, y es casi imposible para un artista desarrollar una carrera sin una sólida presencia en redes sociales para promocionar su música. El siguiente punto que debes revisar para detectar señales de alerta es la consistencia de los metadatos del artista. Si un artista en Spotify tiene poca o ninguna presencia en redes sociales, es probable que sea generado por IA.

Además de anunciar nueva música, los artistas usan las redes sociales para documentar todo, desde presentaciones en vivo, entrevistas de prensa y otros anuncios, como giras, para promocionar su música. Si falta este tipo de contenido, es una señal de alerta.

Los compositores auténticos comparten con frecuencia reuniones de estudio, actuaciones en directo o relatos personales que muestran su trayectoria. Al asignar la fuente de este entretenimiento visual y auditivo, transmitido mediante señales de radio que acompañan la presencia del experto en internet, puedo determinar con frecuencia si la música es creada por IA o por humanos», afirma Philip Heusser, presidente y cofundador del estudio de animación Motif Motion.

Si bien hay algunos artistas generados por IA con redes sociales (Sienna Rose es bastante activa en línea), hay otras señales que apuntan a que son un producto de la IA, como no ser artistas verificados en plataformas de transmisión, tener un bajo número de seguidores y feeds de redes sociales que no están tan personalizados o no son tan estéticamente agradables como los artistas legítimos o de mayor perfil.

3. Escuche los sonidos "genéricos"

El típico silbido revelador que se escucha en la música generada por IA es una forma de distinguir una composición de una producida por humanos, pero esto se vuelve cada vez más difícil de distinguir a medida que los modelos de IA se vuelven más inteligentes. Dicho esto, existen otras señales de alerta a las que prestar atención en el audio.

Examinar el sonido de instrumentos específicos es una forma de determinar si una canción ha sido generada por IA, como sugiere el científico convertido en artista Psients: «Escuchen el crujido de una caja o el punteo de una guitarra. En la música de IA, estos sonidos suelen resultar suaves o suaves, sin los transitorios de impacto físico agudo de un instrumento real».

A diferencia del sonido dinámico de la música creada por un artista legítimo, la música de IA suele sonar genérica debido a ritmos repetidos y poco atrevidos. Paul DeMott, director de tecnología de Helium SEO, ofrece más consejos al respecto: «Presta atención a los patrones melódicos repetitivos y las progresiones de acordes predecibles en diferentes canciones. Los modelos de IA reciclan patrones comunes porque optimizan la familiaridad. Si tienes varias pistas con ganchos o patrones de batería casi idénticos con ligeras diferencias, es muy probable que la música se haya generado usando plantillas. La creatividad humana genera una mayor variabilidad».

Cómo denunciar música generada por IA en Spotify

Si crees que te has topado con una canción generada por IA en Spotify, la plataforma tiene recursos que puedes usar para marcarla tanto para suscriptores como para artistas.

Los suscriptores pueden denunciar música con IA en el Centro de Seguridad y Privacidad de Spotify . Aunque no existe la opción de denunciar IA, pueden seleccionar la opción de contenido engañoso. Asimismo, los artistas también pueden denunciar suplantaciones de identidad a través del proceso de discrepancia de contenido de Spotify.

Como alternativa, existen sitios de terceros que puedes usar para verificar si una canción está generada por IA, incluidos DeepMatch, letssubmit.com y Find AI Voice; sin embargo, la mayoría requiere que cargues archivos MP3 de las canciones.