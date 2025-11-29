Crear imágenes con ChatGPT es divertido, pero estos sencillos consejos harán que se vean mucho mejor

Una de las partes más divertidas de usar la IA es generar imágenes. Solo estás limitado por tu imaginación: lo que quieras crear, solo tienes que escribirlo en un chatbot como ChatGPT y él lo creará por ti, pero eso es solo la mitad del trabajo. Obtener imágenes que se vean bien es todo un arte.

Aquí te mostraremos algunos consejos para usar ChatGPT y crear imágenes que también se vean geniales. La mayoría de las personas simplemente escriben lo que quieren ver y no piensan mucho más en ello.

En realidad, hay muchas opciones específicas para imágenes en ChatGPT que no son obvias hasta que las encuentras. Así que, comencemos y te mostraremos cuáles son.

1. Creación de una imagen

Semana de la IA de TechRadar 2025

Incluso los usuarios gratuitos pueden crear imágenes en ChatGPT, aunque es necesario ser usuario Plus si se desea crear más de un par al día. Para empezar a crear imágenes en ChatGPT, haz clic en el botón del menú + situado a la izquierda de la barra de comandos.

Desde aquí, seleccione "Crear imagen". El texto dentro de la ventana de comando cambia a "Describa una imagen" y, a partir de aquí, solo tiene que escribir el tipo de imagen que le gustaría ver. Antes de pulsar la flecha azul o la tecla Intro del teclado, observe que aparece un nuevo menú de opciones de estilos.

2. Uso de estilos

(Image credit: OpenAI)

El menú Estilos es una forma muy sencilla de seleccionar entre varios estilos de imagen, como Libro para colorear, Cyberpunk o Anime. Al seleccionar uno de ellos, se añade una indicación preescrita en la ventana de indicaciones que hará que la imagen resultante aparezca en ese estilo concreto.

¡No pulses Intro todavía! A continuación, escribe el tipo de imagen que deseas ver debajo de la indicación en la misma ventana de indicaciones.

Aquí hemos elegido «Un niño corriendo por un paisaje de árboles hechos de dulces» y hemos seleccionado el estilo Anime, pero usa tu imaginación y crea una imagen que te gustaría ver.

3. Cambiar el estilo

(Image credit: OpenAI)

Puedes cambiar el estilo de una imagen que ya hayas creado simplemente seleccionando un nuevo estilo en el menú Estilos, lo que coloca la nueva solicitud en la ventana de solicitud, y haciendo clic en la flecha azul. Como mantiene el contexto, ChatGPT sabrá que esta nueva solicitud de estilo se refiere a la imagen anterior que creó.

Así que, aquí simplemente hemos seleccionado Coloring Book (Libro para colorear) en el menú Estilos y hemos pulsado la flecha azul para crear una versión para colorear de la imagen anterior. Ahora puede imprimirla y sería estupendo que sus hijos jugaran con ella y la colorearan. Puede hacer lo mismo con todos los demás estilos que ofrece el menú Estilos.

4. Realizar una edición

(Image credit: OpenAI)

Pero, ¿qué pasa si quieres hacer un pequeño cambio en una imagen que ya has creado? ChatGPT incluye un editor de imágenes. Solo tienes que hacer clic (o tocar en el móvil) en la imagen para entrar en el modo de edición a pantalla completa.

Ahora verás algunos iconos nuevos en la parte superior derecha de la pantalla. Haz clic en el icono con un círculo punteado y un pincel. Esto te permite seleccionar las partes de la imagen que deseas cambiar dibujando sobre las partes problemáticas de la imagen con este pincel. Ahora escribe lo que deseas cambiar en la barra de comandos. Hay botones para deshacer y rehacer cualquier cambio que hayas realizado.

5. Uso de la aplicación móvil

(Image credit: OpenAI)

En dispositivos móviles, la creación de imágenes funciona prácticamente de la misma manera. Selecciona «Crear imágenes» en el menú + y, a continuación, escribe el tipo de imagen que deseas crear, tal y como lo harías en una computadora de escritorio.

La única diferencia es que no aparece el mismo menú desplegable Estilos, por lo que tendrás que ser más descriptivo y escribir el texto que describa el estilo de imagen que deseas. Sin embargo, en la pantalla Selección hay un práctico control deslizante que te permite cambiar el tamaño del área que estás editando cuando se trata de editar la imagen.

6. Trabajar con texto

(Image credit: OpenAI)

Una de las fortalezas de la generación de imágenes en ChatGPT es que puede manejar muy bien el texto. Todavía no es perfecto, pero en general se puede esperar que produzca un texto que se vea correcto, por ejemplo, en una invitación a una fiesta.

Puedes especificar qué texto debe contener la invitación en tu mensaje y el tema de la fiesta, y ChatGPT generalmente hará un buen trabajo al crear la invitación. Solo ten en cuenta que ChatGPT recuerda el contexto de las imágenes creadas anteriormente en el chat, así que inicia un nuevo chat si quieres empezar con una pizarra en blanco creativa.

7. Edición de imágenes existentes

(Image credit: OpenAI)

Una de las funciones más potentes de la edición de imágenes en ChatGPT es lo que puede hacer con las fotos que ya has tomado. Puedes subirlas a ChatGPT y solicitar cambios. Así, puedes subir una foto y luego escribir algo como «convierte el fondo en una cascada» en la ventana de comandos, o puedes escribir algo más creativo como «hazme parecer un personaje de anime» o «hazme flotar en el espacio».

Las posibilidades son realmente infinitas. Solo tienes que pulsar el menú + y seleccionar «Subir fotos y archivos» para subir tu foto existente y, a continuación, escribir tu comando.

8. Descarga tus imágenes

(Image credit: Future)

El último paso es sacar tu imagen de ChatGPT, una vez que estés satisfecho con ella. Coloca el cursor sobre la imagen en el escritorio (o simplemente tócala en el móvil) y verás que aparecen varias opciones. En el móvil, aparece Guardar, que guarda la imagen en tu aplicación Fotos, pero en ambos sistemas también aparece Compartir.

Haz clic o tócala y, en el escritorio, aparecerá una nueva ventana con opciones para compartir. Verás que se incluyen enlaces para publicarla en Reddit, X y LinkedIn, pero también hay botones para descargar y copiar. En el celular, tendrás todas las opciones para compartir que ya conoces y que están integradas en el sistema operativo, ya sea Android o iOS.

