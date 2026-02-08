Mi Garmin seguía llamando accidentalmente a personas mientras me bañaba; aquí está la solución sencilla

Mi reloj Garmin se ha metido recientemente en agua caliente, y lo digo literalmente. Últimamente llevo puesto el Garmin Venu 4 prácticamente todo el tiempo, incluso cuando salgo a correr, voy al gimnasio, me baño en el mar y me ducho.

Por desgracia, esto ha dado lugar a un problema inesperado. Ya son cuatro veces las que me he dado cuenta en la ducha de que he realizado una llamada telefónica involuntaria, normalmente a mi papá, que es el primero en la lista de contactos de mi reloj. Esto se debe a que el agua que cae en cascada en la ducha activa la pantalla táctil del reloj, pero es muy extraño que reaccione de la misma manera cada vez.

Me encanta mi Garmin Venu 4. Creo que es un reloj estupendo, y la posibilidad de utilizar el micrófono integrado para programar temporizadores y dar otras órdenes sencillas a través del asistente de voz incorporado es fantástica. Del mismo modo, las pantallas táctiles de Garmin han mejorado en los últimos años hasta ser casi tan ágiles y sensibles como las de Apple. Pero esa combinación significa que mi familia ha estado escuchando sin querer cómo canto en la ducha.

Es posible que hayas experimentado lo mismo con tu Garmin, ya que la mayoría de los mejores relojes Garmin ahora ofrecen pantallas táctiles además de los controles habituales con botones. Mientras que cuando inicias una actividad como nadar, el reloj entra automáticamente en modo Touch Lock, simplemente ducharse requiere un ajuste manual.

Cómo configurar un acceso directo de Touch Lock

Dependiendo del reloj Garmin que tengas, hay varias formas de configurar un acceso directo para bloquear la pantalla táctil de tu reloj Garmin.

Yo tengo un Garmin Venu 4, y aunque tiene dos botones, muchos otros relojes Garmin tienen cinco, lo que te permite configurar varias opciones de atajos con teclas rápidas. La serie Venu de dos botones no las tiene.

En su lugar, al mantener presionado el botón UP/MENU, puedes acceder a una selección de controles basados en ajustes, como Buscar mi teléfono, No molestar y Apagar.

Al desplazarte hacia abajo, verás una barra de edición. Tócala, luego Añadir y desplázate hacia abajo por la lista hasta llegar al botón amarillo Bloqueo táctil. Pulsa el signo + verde que hay junto a él.

Después, podrás mantener pulsado el botón ARRIBA/MENÚ para acceder a tu lista de accesos directos y simplemente tocar Bloqueo táctil para activarlo antes de meterte en la ducha, con la tranquilidad de saber que nadie podrá oírte cantar.

Cómo configurar una tecla de acceso rápido

Si tienes un reloj con cinco botones, como el Garmin Fenix 8 o el Garmin Forerunner 570, puedes configurar un acceso directo mediante teclas de acceso rápido.

En los ajustes, selecciona Sistema > Teclas de acceso rápido y elige la combinación de botones que deseas utilizar para activar y desactivar al instante la configuración de Bloqueo táctil.

