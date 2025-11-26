¿Cómo utilizar WhatsApp en un HUAWEI WATCH?

Sin duda, WhatsApp es una de las aplicaciones de comunicación más populares alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, ya que cuenta con 420 millones de usuarios activos (según el informe, 2025: El futuro del consumo en redes sociales en América Latina), de los cuales se estima que poco más de la mitad se distribuyen entre Brasil y México.

Por esta razón, la aplicación ha llegado mucho más allá de los smartphones, recordemos que actualmente es posible usar WhatsApp en computadoras, tablets, y también smartwatches.

Hace unos meses WhatsApp lanzó una aplicación nativa para Android, y hace unos pocos días hizo lo propio para iOS, y aunque los smartwatches Huawei todavía no cuentan con una aplicación nativa de WhatsApp, algunos modelos como los HUAWEI WATCH 4, WATCH 5, WATCH GT 5, WATCH GT 6 Series, WATCH Ultimate 2 y WATCH FIT 4 Series permiten ver y responder mensajes de WhatsApp directamente desde el reloj.

Para configurar el uso de WhatsApp en el smartwatch, haz lo siguiente:

Vincula el HUAWEI WATCH a tu smartphone Android o Huawei (no es compatible con iOS debido a las limitaciones de Apple a terceros).

Ve a la pestaña Dispositivo en la app de HUAWEI Health.

Selecciona tu smartwatch para ver todas las configuraciones disponibles.

Una de las opciones que aparecen es la de Notificaciones, asegúrate de que la opción esté activada, y que la app de WhatsApp también cuente con su casilla activada.

(Image credit: Huawei)

Cuando te llegue un mensaje nuevo en WhatsApp, podrás deslizar el dedo desde el borde inferior hacia arriba para acceder al centro de notificaciones. Selecciona el mensaje de WhatsApp que quieres ver y responder, y escribe tu respuesta con el teclado en pantalla del reloj. También puedes contestar con emojis, e incluso puedes configurar el estilo del teclado o alternar entre alfabético y numérico para escribir mejor distintos tipos de mensajes.

(Image credit: Huawei)

Debido a que no hay app nativa para WhatsApp en HarmonyOS, no puedes ver multimedia, reproducir notas de voz o tomar una llamada en el reloj.

Si tienes más dudas o requieres ayuda, siempre puedes contactar al equipo de soporte de Huawei desde la app de My HUAWEI en dispositivos Huawei, o en las HUAWEI Experience Store de tu ciudad.