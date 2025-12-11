Los usuarios de ChatGPT están creando un Spotify Wrapped para su año en IA. Aquí te explicamos cómo hacerlo

¿Spotify Wrapped se ha apoderado de tus redes sociales? Pues bien, ahora está ocurriendo lo mismo con la IA, ya que los usuarios de ChatGPT están creando sus propios resúmenes al estilo Wrapped con una sola y sencilla indicación.

En lugar de una lista de reproducción, obtienes un desglose de tus hábitos más extraños. Resulta que un año de chats dice mucho sobre quién eres, qué te ha causado pánico y cuántas veces has hecho exactamente la misma pregunta sobre un videojuego (¿solo yo?).

ChatGPT Wrapped es realmente muy divertido, y animo a cualquiera que utilice el chatbot más popular del mundo a que lo pruebe. Lo mejor es que puedes obtener tu propio ChatGPT Wrapped en cuestión de segundos.

"El prompt"

Si quieres probarlo tú mismo, escribe exactamente esta frase:

"Hazme un resumen de ChatGPT Wrapped como el de Spotify Wrapped que muestra mi uso durante este año".

Eso es todo. ChatGPT lee tus conversaciones en su conjunto y las convierte en algo parecido a un resumen de lo más destacado del año. Por lo general, obtendrás una mezcla de tus temas principales, las frases que más utilizas, las situaciones a las que siempre vuelves y algunas observaciones dolorosamente precisas que te tocan muy de cerca.

No se trata de análisis complejos ni de datos exportables, pero te da una idea de cómo has interactuado con la IA durante los últimos 12 meses y, en algunos casos, es bastante revelador.

ChatGPT Wrapped

En Reddit, los usuarios de ChatGPT están compartiendo sus resultados de Wrapped y, en la mayoría de los casos, la gente está obteniendo secciones que imitan el estilo de Spotify.

Los usuarios habituales obtienen una inmersión profunda en sus temas favoritos, ya sean resúmenes de las fanfics que escribieron, análisis de las decisiones vitales en las que pidieron ayuda a la IA o un desglose de cada vez que crearon basura con la IA con el generador de imágenes.

Otros obtienen un divertido recordatorio de todos los momentos que claramente habían olvidado. ChatGPT lo ha visto todo, y Wrapped es básicamente su oportunidad de señalarlo con delicadeza.

Si has utilizado el modelo para planificar viajes, preocupaciones de salud, comprar tecnología que definitivamente no necesitabas o pedirle que reescribiera la misma frase cinco veces, ChatGPT Wrapped es un divertido recordatorio que te hará sonreír, te permitirá reflexionar sobre ti mismo y te ayudará a establecer límites con la IA de cara a 2026.

Lo que aprendí de mi ChatGPT Wrapped

Hay algo muy reconfortante en convertir el comportamiento digital de todo un año en una historia. Spotify perfeccionó la fórmula, y ChatGPT Wrapped aprovecha el mismo atractivo. Es nostálgico, un poco vergonzoso y sorprendentemente saludable.

Y como tanta gente utiliza ChatGPT a diario, resulta natural echar la vista atrás y ver cómo lo hemos utilizado realmente. Wrapped te ofrece una instantánea de tus hábitos de IA antes de que llegue 2026.

Si has pasado mucho tiempo con ChatGPT en 2025, prepárate. Los resultados son divertidos, familiares y, en ocasiones, brutales. Pero ese es su encanto. Un año de IA merece un resumen propio, y esta es la forma más fácil de conseguirlo.

