La app Samsung Messages acaba de ser descontinuada, lo que obliga a los usuarios fieles a cambiarse a Google Messages, y no todos están contentos; esto es lo que debes hacer

Samsung Messages ha sido eliminado para dar lugar a Google Messages

Por ahora, esto solo afecta a los usuarios de EE. UU., pero es probable que se produzca un cierre más amplio

Te recomendamos que configures Google Messages como tu servicio predeterminado de SMS

Tras meses de espera, llegó el día temido por los usuarios de Android: Samsung Messages finalmente dejó de funcionar de manera definitiva a partir del 6 de julio.

La empresa tecnológica coreana anunció en abril su decisión de eliminar su servicio de mensajería para los teléfonos y tabletas Galaxy, y Google Messages tomará el relevo como la nueva plataforma de comunicación predeterminada para los dispositivos lanzados a partir de 2022.

Samsung dejó de instalar su plataforma de mensajería insignia en los dispositivos en 2024, por lo que, si usas el Galaxy S26 Ultra, por ejemplo, Google Messages ya vendrá instalado.

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¿Y ahora qué pasa?

Por el momento, el cierre de Samsung Messages solo está afectando a los usuarios de EE. UU., según informes recientes. Según SamMobile, es posible que siga funcionando fuera de EE. UU. en los dispositivos en los que la aplicación venía preinstalada, pero es probable que más adelante se produzca un cierre más amplio en otros países: ya se ha eliminado de la Galaxy Store y de Google Play Store, y los usuarios del Reino Unido en Reddit informan que ha sido reemplazada por Google Messages.

Dicho esto, si tu dispositivo funciona con Android 11 o una versión anterior, el cierre no te afectará, según Forbes. Sin embargo, el medio señala que quienes tengan una versión más reciente deberían cambiarse a Google Messages.

El cierre de Samsung Messages ha sido un proceso largo y, aunque los usuarios han estado anticipando esta medida desde hace tiempo, eso no significa que estén listos para despedirse de la app todavía.

En general, entre las reacciones en Reddit, el consenso es que se extrañará Samsung Messages. "Si quisiera usar los servicios de Google, me habría comprado un Pixel", explica un usuario; pero desde la perspectiva de Samsung, se trata de ofrecer a los usuarios una experiencia de mensajería enriquecida con funciones útiles.

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La empresa afirma que el cambio a Google Messages ayudará a incorporar funciones a los dispositivos Samsung Galaxy para alinearlos con las herramientas modernas de mensajería que se utilizan en aplicaciones de terceros, como WhatsApp. Esto incluye cifrado de extremo a extremo, herramientas de inteligencia artificial y mensajes RCS, que Google Messages ahora permite enviar entre dispositivos iOS y Android.

¿Aún no te has cambiado a Google Messages? Te recomendamos hacerlo cuanto antes, ya que es un proceso bastante sencillo.

Una vez que hayas desinstalado Samsung Messages y descargado la app de Google Messages, ábrela y aparecerá en tu dispositivo una ventana emergente que dice "Establecer como app predeterminada para SMS". Toca esta opción, selecciona Google Messages entre las opciones y luego toca "Establecer como predeterminada". Puedes agregar Google Messages a tu pantalla de inicio tocando y manteniendo presionada la app y seleccionando "Agregar a la pantalla de inicio".

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