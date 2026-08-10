Samsung corrige casi 200 fallas de seguridad en el hardware de sus teléfonos: esto es lo que necesitas saber

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Oversecured detectó 176 vulnerabilidades en las aplicaciones móviles preinstaladas de Samsung

Estas fallas permitían la apropiación de cuentas, la ejecución de código y el secuestro de tráfico a través del bloatware

Samsung corrigió todos los problemas reportados, que afectaban a cientos de millones de dispositivos

Los investigadores de seguridad de Oversecured le han dado un significado completamente nuevo al término «bloatware», al revelar que descubrieron 176 vulnerabilidades —incluidas algunas bastante preocupantes— en las aplicaciones móviles de Samsung.

Durante los últimos tres años, el equipo analizó las aplicaciones del sistema preinstaladas de Samsung y encontró vulnerabilidades que podrían causar daños graves. Algunos de los errores permitían el acceso a la cámara y al micrófono, mientras que otros permitían la toma de control remota de una cuenta de Samsung con tan solo un clic.

Algunas fallas permitían el secuestro del tráfico de red mediante la manipulación del DNS, y otras permitían la ejecución de código arbitrario a través de una imagen. En teoría, un actor malicioso podría crear y enviar una imagen JPEG que, al abrirla la víctima, copiara y cargara bibliotecas nativas controladas por el atacante desde la tarjeta SD. Finalmente, Oversecured encontró vulnerabilidades de recorrido de ruta que permitían escribir archivos arbitrarios en el sistema de archivos sin una validación adecuada de la ruta.

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Ejecución arbitraria de código

Los investigadores informaron de sus hallazgos a Samsung y, de acuerdo con su reporte, la compañía solucionó todos los problemas identificados. La lista completa puede consultarse en GitHub.

La mayoría de los fabricantes de smartphones Android precargan sus dispositivos con aplicaciones propias; por ejemplo, Bixby, Samsung Free o AR Zone. Estas aplicaciones, que no pueden desinstalarse ni eliminarse de los dispositivos, no son necesarias para su funcionamiento y, en muchos casos, los usuarios ni siquiera las quieren desde un principio.

Este “bloatware” también es uno de los principales argumentos de venta de los dispositivos Google Pixel, ya que se consideran equipos con “Android puro” o libres de aplicaciones preinstaladas innecesarias.

Fuera de contexto, estos fallos no tienen nada de extraordinario. Las vulnerabilidades que permiten tomar el control de una cuenta con un solo clic y los fallos que permiten secuestrar el tráfico aparecen ocasionalmente y suelen solucionarse con bastante rapidez. El problema aquí es que se trata de aplicaciones propias de Samsung que no están protegidas por Google Play Protect. Los usuarios podrían pensar que están a salvo porque no han descargado aplicaciones de sitios de riesgo ni han otorgado permisos peligrosos, cuando en realidad no lo están:

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“Las aplicaciones del sistema preinstaladas cuentan con privilegios adicionales en comparación con las aplicaciones normales, no pueden ser eliminadas por los usuarios y funcionan fuera de Google Play Protect”, advirtieron los investigadores. “Una sola vulnerabilidad puede afectar a cientos de millones de dispositivos en todo el mundo a través del canal de distribución de un único fabricante”.

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