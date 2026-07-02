India afirma que WhatsApp debería suspender la implementación de los nombres de usuario, ya que podría "aumentar los delitos cibernéticos", pero Meta sostiene que la suplantación de identidad no es un problema

Hay informes sobre problemas de suplantación de identidad en los nombres de usuario de WhatsApp

WhatsApp y Meta afirman que los nombres populares están reservados

India quiere que se suspenda la implementación de la reserva de nombres de usuario

WhatsApp lanzará una función de nombre de usuario a finales de este año, que te permitirá agregar contactos sin revelar tu número de teléfono; sin embargo, aunque la reserva de nombres de usuario ya está disponible para muchos usuarios, hay informes de que la suplantación de identidad mediante nombres de usuario ya es un problema.

Según pruebas realizadas por TechCrunch, hay disponibles nombres de usuario muy similares a los de políticos, celebridades, figuras empresariales e instituciones públicas de la India. Entre ellos se encuentran "indiamodi" (en referencia al primer ministro indio Narendra Modi) y "shahrukh.actor", en referencia al actor de Bollywood Shah Rukh Khan.

Este enfoque en la India se debe a que las autoridades del país ya le han pedido a WhatsApp que suspenda temporalmente las reservas de nombres de usuario. Según la BBC, el gobierno de la India sugiere que los nombres de usuario de WhatsApp podrían "aumentar los delitos cibernéticos", como el fraude en línea y las estafas de phishing -que ya son grandes preocupaciones en el país-.

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La idea es que los nombres de usuario podrían permitir a los estafadores operar sin revelar sus números (que podrían terminar en listas negras). Si además esos estafadores se hacen pasar por figuras conocidas, los problemas se agravan.

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Username reservations are here, as more and more people claim theirs, here’s answers to the top questions you’re asking ⬇️Q: Are usernames mandatory?A: Nope, they are optional.Q: What if the username I want isn’t available?A: There’s a few reasons you might not be able to…July 1, 2026

WhatsApp ya lo había previsto. Al anunciar la función, indicó que los nombres de usuario de personas famosas se reservarían para ellas, incluyendo los de políticos, personalidades importantes y otras celebridades.

"Hay gente que está difundiendo información falsa sobre la reserva de nombres de usuario populares o conocidos", afirma WhatsApp. "Esto no es cierto; solo los propietarios legítimos de las cuentas pueden reservar los nombres de figuras públicas reconocidas". Meta, dueña de WhatsApp, repitió el mismo mensaje cuando TechCrunch se puso en contacto con ella.

Sin embargo, no está claro cuántas variaciones de nombres e identidades famosas están cubiertas por esta restricción. Parece que, con suficiente imaginación, se pueden encontrar alternativas que funcionen -aunque, por supuesto, una vez que empiezas a incluir diferentes formas de escribir, números y palabras adicionales, la suplantación del nombre de usuario se vuelve menos convincente.

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Es un desafío al que deben enfrentarse todas las plataformas sociales, incluidas Instagram y Facebook, propiedad de Meta. Sin embargo, en el caso de WhatsApp, la conexión es más directa y las posibles estafas son más plausibles, lo que podría afectar el lanzamiento de la función a nivel mundial.

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