Hazte a un lado, James Gunn: Stuart Fails to Save the Universe tendrá un crossover con DC, y hay un héroe que HBO Max no debería dejar fuera

No confiaría en estos dos para un derribo en DC

No puedo decir que haya prestado mucha atención a lo que está pasando en la Comic-Con de San Diego, pero lo que sí es seguro es que no esperaba que se mencionaran en el mismo contexto tanto el nuevo spin-off de "The Big Bang Theory", "Stuart Fails to Save the Universe", como el universo DC.

Según Nerdist, el presidente de DC, Jim Lee, hizo una aparición sorpresa en el panel de la serie de HBO Max en el Salón H, donde confirmó que varios personajes de DC harán cameos más adelante en la temporada.

“Algunos de los personajes de DC que aparecen en ella, creo, son de las mejores versiones que he visto de esos personajes”, dijo Lee durante el panel.

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En otras palabras, ten cuidado, James Gunn. Dado que *Supergirl* no logró causar mucho impacto a principios de este año, tal vez *Stuart Fails to Save the Universe* sea en realidad la mejor versión del Universo DC que tendremos en 2026.

Si has estado prestando atención a los avances, tal vez hayas notado que ya han aparecido personajes subestimados como el villano de Gotham, Mr. Freeze. Pero si los creadores realmente quieren cerrar el círculo de la historia existente de *The Big Bang Theory*, la serie no puede omitir al superhéroe que ha estado frente a nuestras narices durante años.

El crossover de DC en "Stuart Fails to Save the Universe" debe incluir a The Flash para conmemorar -o fastidiar- a Sheldon