Blizzard lanza una dura advertencia a WoW: comprar oro nunca vale la pena si pone tu cuenta en riesgo

Blizzard Entertainment afirma que está vigilando el intercambio de dinero real (RMT) en World of Warcraft: Forever

El estudio indica que ha establecido sanciones para quienes compran oro, las cuales podrían resultar en una suspensión permanente

Blizzard está «vigilando muy de cerca» y afirma que «no vale la pena arriesgar tu cuenta por participar en el RMT»

Blizzard Entertainment ha confirmado que está trabajando activamente para combatir los problemas relacionados con el uso de bots en World of Warcraft: Forever, en particular aquellos relacionados con el intercambio de dinero real (RMT).

El RMT ha sido un problema desde hace mucho tiempo en WoW, tanto en la versión comercial como en Classic. El RMT de objetos y oro del juego no solo viola los términos de servicio de Blizzard, sino que también altera la economía de WoW al inflar los precios y, en esencia, convertir el MMO en una experiencia de «pagar para ganar» para algunos.

WoW: Forever se encuentra actualmente en fase beta y su lanzamiento está previsto para el próximo mes, por lo que existe una gran probabilidad de que el RMT también se convierta en un problema en este juego. Sin embargo, en una entrevista con TechRadar Gaming, el equipo de desarrollo de WoW: Forever reconoció el problema existente y confirmó que está trabajando para mitigar los problemas relacionados con el uso de bots.

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«Un área importante en la que estamos trabajando es limitar las habilidades de clase que facilitan la acumulación de oro mediante bots», dijo Blizzard. «Con ese fin, se han modificado ciertos talentos y habilidades del Mago para que sea más difícil que un solo jugador acumule oro o experiencia en una instancia».

Además, el estudio está monitoreando el RMT y ya ha establecido sanciones que, dependiendo de la acción, podrían resultar en una suspensión permanente.

«Otra área en la que planeamos ejercer más presión sobre el mercado de RMT es mediante sanciones más severas para los compradores de oro», afirmó el equipo. «No vamos a entrar en detalles al respecto por ahora, pero hemos analizado nuestras políticas minuciosamente y hemos elaborado un conjunto de sanciones que se intensifican mucho más rápidamente ante este comportamiento, incluyendo posibles suspensiones permanentes.

» También contamos con varios sistemas nuevos para respaldar esto, pero es un juego del gato y el ratón, así que hablar demasiado sobre nuestros planes aquí podría delatar nuestras intenciones. Basta con decir que estamos vigilando muy de cerca, y que participar en el RMT no vale la pena si eso pone en riesgo tu cuenta».

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Por otra parte, Blizzard se ha pronunciado sobre la controvertida raza Skyborne de WoW: Forever y ha explicado por qué la raza de los Elfos está disponible tanto para la Alianza como para la Horda.

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