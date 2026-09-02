BlizzCon 2026: Blizzard revela todo lo que debes saber antes del gran evento

¡Atención! Blizzard finalmente reveló la guía de "Todo lo que debes saber antes de ir" para la BlizzCon 2026 , ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Recordemos que el evento regresará al Anaheim Convention Center del 12 al 13 de septiembre.

No importa si vas en persona o si miras la transmisión oficial en vivo, prepárate para la BlizzCon con esta información esencial:

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Cronograma de programación : planifica los momentos que no puedes perderte durante el fin de semana, desde la ceremonia de apertura y los paneles más importantes hasta las competencias de eSports y la Noche de la Comunidad. Algunos objetos en el cronograma quedarán ocultos hasta que sean revelados durante la ceremonia de apertura de la BlizzCon.

planifica los momentos que no puedes perderte durante el fin de semana, desde la ceremonia de apertura y los paneles más importantes hasta las competencias de eSports y la Noche de la Comunidad. Algunos objetos en el cronograma quedarán ocultos hasta que sean revelados durante la ceremonia de apertura de la BlizzCon. Guía para espectadores : para aquellos que nos acompañen desde casa, la programación de la BlizzCon se transmitirá en vivo gratis para todos , a través de los canales oficiales de Blizzard en YouTube y Twitch, así como en la aplicación Battle.net.* La transmisión incluirá la ceremonia de apertura, paneles importantes y competencias de eSports, y habrá oportunidades para obtener recompensas de los juegos por participar en las transmisiones de YouTube y Twitch.

para aquellos que nos acompañen desde casa, la programación de la BlizzCon se , a través de los canales oficiales de Blizzard en YouTube y Twitch, así como en la aplicación Battle.net.* La transmisión incluirá la ceremonia de apertura, paneles importantes y competencias de eSports, y habrá oportunidades para obtener recompensas de los juegos por participar en las transmisiones de YouTube y Twitch. Mapa del evento : un primer vistazo del evento de 2026 revela mucho sobre lo que espera a los asistentes en el Anaheim Convention Center, pero algunas pocas áreas permanecerán ocultas hasta la ceremonia de apertura.

(Image credit: Blizzard)

La guía completa de "Todo lo que debes saber antes de ir" también incluye todo lo que los asistentes presenciales necesitan saber para prepararse, como el registro y entrega del pase, los horarios de los espectáculos, los detalles de la ceremonia de apertura, la tienda de merchandising de la BlizzCon, la Feria de la Luna Negra, experiencias adicionales, eSports, la Noche de la Comunidad, cosplay, la Marcha de los múrlocs y más.

(Image credit: Blizzard)

¡Las celebraciones de la BlizzCon 2026 ya comenzaron en la tienda de Battle.net! Los paquetes digitales de la BlizzCon ofrecen una colección de objetos de los juegos World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal y Hearthstone. La Colección Definitiva de la BlizzCon incluye los cinco paquetes individuales, además de objetos adicionales para tus juegos. Los jugadores también podrán reclamar recompensas gratuitas por tiempo limitado para Heroes of the Storm® y StarCraft® II, sin necesidad de realizar ninguna compra. Los paquetes digitales de la BlizzCon y las recompensas gratuitas están disponibles desde ahora hasta el 28 de septiembre de 2026.