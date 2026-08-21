BlizzCon 2026 revela parte de su programación con invitados, música y esports

¡Atención! Se revelaron detalles sobre la BlizzCon 2026, incluyendo artistas, creadores e invitados especiales.

Recordemos que la BlizzCon 2026 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre, en el Anaheim Convention Center.

Apariciones especiales:

(Image credit: Blizzard)

Entre los invitados especiales que estarán presentes en el salón de exposiciones de la BlizzCon 2026 se encuentran:

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T-Pain: Artista ganador de premios Grammy, streamer, gamer y fan de Blizzard desde hace mucho tiempo, se unirá a la celebración de la Copa Mundial de Overwatch.

Artista ganador de premios Grammy, streamer, gamer y fan de Blizzard desde hace mucho tiempo, se unirá a la celebración de la Copa Mundial de Overwatch. Simu Liu: Actor, productor y gran aficionado a los juegos de Blizzard, se sumará a la batalla en la partida de exhibición de la Blizzard Classic Cup de StarCraft II, además de formar parte del equipo de transmisión.

Actor, productor y gran aficionado a los juegos de Blizzard, se sumará a la batalla en la partida de exhibición de la Blizzard Classic Cup de StarCraft II, además de formar parte del equipo de transmisión. deadmau5: El productor de música electrónica de renombre internacional y entusiasta de los videojuegos desde hace mucho tiempo asistirá a una mesa de discusión de Diablo en compañía de los desarrolladores del juego.

El productor de música electrónica de renombre internacional y entusiasta de los videojuegos desde hace mucho tiempo asistirá a una mesa de discusión de Diablo en compañía de los desarrolladores del juego. Duke Dennis: Uno de los creadores más influyentes del mundo de los videojuegos participará en las actividades promocionales de World of Warcraft, los encuentros con la comunidad y las experiencias con creadores en el salón de exposiciones.

Uno de los creadores más influyentes del mundo de los videojuegos participará en las actividades promocionales de World of Warcraft, los encuentros con la comunidad y las experiencias con creadores en el salón de exposiciones. Khleo Thomas: Actor, creador y personalidad de la comunidad de Blizzard será el encargado de mostrar lo que ocurre desde adentro de la BlizzCon, capturando los mejores momentos al instante y el detrás de escenas durante el fin de semana.

Presentaciones:

(Image credit: Blizzard)

Como anunciamos en junio, LE SSERAFIM , la sensación mundial del k-pop, volverá en la BlizzCon como parte de la celebración y para encabezar el número musical de cierre del fin de semana, el domingo 13 de septiembre.

, la sensación mundial del k-pop, volverá en la BlizzCon como parte de la celebración y para encabezar el número musical de cierre del fin de semana, el domingo 13 de septiembre. YOASOBI, la dupla musical internacional, hará historia al presentarse en el primer espectáculo de medio tiempo de la BlizzCon en la arena de la Copa mundial de Overwatch el domingo 13 de septiembre.

(Image credit: Blizzard)

Desde grandes presentaciones musicales exclusivas para los asistentes de Blizzcon en Anaheim (LE SSERAFIM, YOASOBI), colaboraciones a lo largo del evento y hasta apariciones inesperadas podrán ser vistas a través de la transmisión oficial en vivo de BlizzCon.

La BlizzCon es la celebración máxima de la comunidad de Blizzard Entertainment, que reúne a jugadores de todo el mundo durante un fin de semana de juegos, anuncios, experiencias de primera mano, deportes electrónicos, mesas de discusión con los desarrolladores, cosplay y momentos inolvidables. La BlizzCon es el punto de reunión oficial en el que la comunidad global de Blizzard puede celebrar los mundos, personajes e historias que conectan a jugadores entre los universos de Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone y más.

La BlizzCon 2026 tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en el Anaheim Convention Center. Mantente al tanto, porque pronto se anunciarán más detalles de la programación, que incluyen cómo ver la inauguración de la BlizzCon 2026, las mesas de discusión ambos días del show y todas las competencias de eSports de alto nivel que se transmitirán de forma oficial durante la BlizzCon.