El primer DLC gratuito de 007 First Light incluye más de 700 correcciones y mejoras, además de New Game+, Modo Foto y más contenido jugable

La actualización 1.3.0 de 007 First Light y el primer contenido descargable gratuito (DLC) de Operaciones Extendidas del juego ya están disponibles

El DLC añade New Game+, Modo foto, una nueva misión, un nivel de dificultad y el tan esperado Protocolo Valhalla

El parche también incluye una serie de mejoras en la jugabilidad y correcciones de errores

El primer gran contenido descargable gratuito (DLC) de 007 First Light ya está disponible oficialmente, ofreciendo contenido jugable totalmente nuevo y enormes mejoras en todos los aspectos.

Con la actualización 1.3.0, IO Interactive ha lanzado el DLC Extended Operations, que incluye algunas de las características más solicitadas por los fans desde el lanzamiento del juego a principios de este año, como Nueva Partida+, Modo Foto y un nuevo nivel de dificultad "00" "para aquellos que estén listos para demostrar que realmente se han ganado ese número".

La nueva misión "Atraco en la Jungla" es otra novedad del juego, en la que los jugadores regresan a la villa The Pearl en Vietnam para recuperar documentos especiales, así como el tan esperado "Protocolo Valhalla", en el que los jugadores vuelven a conducir el Aston Martin Valhalla en una actividad secundaria llena de acción.

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"Ponte al volante del vehículo más fuertemente armado de Bond y desata el caos en la carretera, con ametralladoras y lanzamisiles a tu disposición", declaró IOI en las notas del parche . "En TacSim encontrarás ahora la nueva actividad, que te lleva al pintoresco paisaje de Eslovaquia, donde podrás demostrar tus mejores habilidades al volante y aspirar a la máxima puntuación".

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También se han añadido más armas de TacSim, como la Storm de calibre 12 y el rifle de francotirador Squire, y ya están disponibles tres nuevos atuendos de Bond, junto con una nueva recompensa de la cuenta de IOI, el atuendo Grey Standard, que los jugadores pueden reclamar hasta el 1 de noviembre, y un atuendo independiente de Twitch Drop disponible desde hoy hasta el 16 de octubre.

Para celebrar los siete millones de deseos del juego, los jugadores también podrán conocer al miembro más reciente del personal del cuartel general del MI6, Jack el Bulldog, "un residente distinguido y encantador que ofrece su apoyo con su sola presencia", y sí, se le puede acariciar.

La actualización Extended Operations también "incorpora más de 700 correcciones y mejoras al juego", que abarcan desde fallos y bloqueos de progresión hasta "animaciones de manejo de armas refinadas en todo el arsenal", y mucho más.