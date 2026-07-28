"La gente debería poder elegir comprar los juegos en el formato que más le convenga": un ejecutivo de G2A apoya la campaña para preservar los soportes físicos de los juegos, mientras Sony y Rockstar apuestan por un futuro sin discos

Los discos de juegos de PlayStation están a punto de convertirse en cosa del pasado

La industria de los videojuegos se acerca cada vez más a una nueva normalidad que genera controversia: Sony tiene previsto dejar de lanzar discos físicos para las consolas PlayStation a partir de 2028, y Rockstar Games anunció que las copias físicas de Grand Theft Auto 6 incluirán un código de descarga en la caja, en lugar de un disco.

Como era de esperarse, los jugadores apegados a la idea de poseer soportes físicos no están contentos con ninguna de estas novedades, y la reacción ha sido feroz: las publicaciones de PlayStation en X y otras redes sociales han recibido furiosas demandas para que se mantengan las copias físicas.

Los planes de Sony de eliminar los discos, y el hecho de que Microsoft parezca dispuesta a seguir su ejemplo con Xbox, también significan que GTA 6, uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, probablemente nunca estará disponible en formato físico.

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Hablé con Katarzyna Jakubiec, directora comercial de G2A, un mercado en línea que ofrece claves digitales para videojuegos. Me comentó que el interés por las tarjetas de regalo de PlayStation Store se encontraba en niveles récord en el sitio incluso antes de los anuncios de Sony y Rockstar.

Disfrutar de los discos mientras duren... (Image credit: Future / Isaiah Williams)

Esa es una gran noticia para plataformas de venta como G2A, pero no tanto para millones de jugadores. Si los planes de Sony entran en vigor en 2028, los jugadores se verán prácticamente obligados a comprar tarjetas de regalo (como ya ocurre con GTA 6) como una de las pocas opciones para realizar compras digitales más económicas, sin tener acceso a copias de segunda mano a precios bajos.

Esto explica en parte por qué estamos viendo un aumento en la popularidad de las tarjetas de regalo de PlayStation Store en mercados como Loaded y G2A, especialmente dado que las copias físicas de los juegos en general se están volviendo menos comunes; pero a pesar del crecimiento potencial en términos de visitantes al sitio de G2A y de ganancias como resultado de esta tendencia, Jakubiec se solidariza con los jugadores enojados.

“Las preventas de GTA 6 han reforzado una tendencia que ya veníamos observando, en lugar de cambiar el mercado de la noche a la mañana”, dijo Jakubiec. “Durante el período de preventa, las compras de tarjetas de regalo de PlayStation en G2A alcanzaron niveles récord y siguen creciendo a medida que aumenta la expectación por el lanzamiento, lo que demuestra que muchos jugadores están planeando sus compras con mucha anticipación al lanzamiento, en lugar de esperar hasta el día del lanzamiento.