Un analista del sector informa que solo 7 juegos de PlayStation "han vendido más de 100,000 unidades físicas en lo que va del año" en EE. UU.

Mat Piscatella, director sénior y asesor de la industria de los videojuegos en Circana, informa que solo siete juegos de PlayStation han vendido más de 100 000 unidades físicas en lo que va del año en EE. UU.

Afirma que dos juegos "vendieron más de 10 000 unidades físicas en EE. UU. durante la semana que terminó el 11 de julio de 2026"

Esto ocurre en un momento en que los fans presionan a Sony para que revierta su plan de dejar de producir discos físicos.

A la luz de la decisión de Sony de dejar de producir discos físicos de videojuegos, un analista de la industria ha informado que los juegos físicos de PlayStation no se están vendiendo muy bien en Estados Unidos.

La semana pasada, fanáticos enojados de PlayStation inundaron la sección de comentarios del último tráiler de Marvel's Wolverine, en un nuevo intento por presionar a Sony para que dé marcha atrás en su plan de dejar de producir discos físicos a partir de enero de 2028.

Al momento de escribir este artículo, el video cuenta con más de 12 600 comentarios, la gran mayoría de ellos de fanáticos que comparten sus opiniones sobre la decisión.

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Ahora, en respuesta a una noticia sobre la situación, Mat Piscatella, director sénior de Circana y asesor de la industria de los videojuegos, ha compartido algunas estadísticas interesantes sobre el estado de las ventas de juegos físicos en EE. UU.

En una publicación en Bluesky, Piscatella dijo: "Dos videojuegos de PlayStation vendieron más de 10 000 unidades físicas en EE. UU. durante la semana que terminó el 11 de julio de 2026.

"Siete han vendido más de 100 000 unidades físicas en lo que va del año". Más tarde también aclaró que las cifras no se referían solo a los juegos propios de PlayStation, sino al "total de PlayStation: todos los juegos, todas las editoriales, todas las plataformas de PlayStation".

Al referirse a la reacción negativa de los fans, el analista agregó: "Comentar está bien, usa tu voz y todo eso. Pero comentar es fácil, [no sé] idk".

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No está claro de qué juegos se trata, pero las estimaciones globales compartidas a principios de este mes por Alinea Analytics (vía GamesRadar) sugieren que EA Sports FC 26, Resident Evil Requiem y 007 First Light podrían estar entre esos siete. Se estima, específicamente para Requiem, que el 27.8 % de sus 3.5 millones de copias vendidas provinieron de discos físicos.

Sony se ha mantenido notablemente en silencio ante la reacción negativa y, según varios analistas, a pesar de la reacción de los fans, el fabricante de PlayStation no dará marcha atrás en su decisión porque "lo digital es simplemente demasiado lucrativo".

"Por supuesto que sabían cómo sería la reacción en línea, y ahora esperan a que pase esta tormenta", dijo el Dr. Serkan Toto, director ejecutivo de la consultora japonesa de la industria de los videojuegos Kantan Games.

"Sony cuenta con más de 120 millones de usuarios activos de PlayStation. Alrededor de 50 millones de personas están suscritas a PlayStation Plus. Como ejercicio mental, supongamos que 500 000 cancelan su suscripción en señal de protesta; eso significaría la pérdida de apenas el 1% de ese negocio —por supuesto, no lo suficiente como para que Sony comience a replantearse su postura. Lo digital es simplemente demasiado lucrativo".

Añadió: "Su margen de ganancia actual ha sido demasiado débil desde hace años, por lo que sienten que deben actuar", añadió Toto. "Desde una perspectiva económica, las ventas digitales simplemente tienen demasiado sentido, especialmente para los propietarios de plataformas".

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