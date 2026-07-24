El presidente de Sega afirma que "seguimos valorando la cultura de los soportes físicos", pero "creemos que la transición al formato digital es fundamental"

El presidente de Sega, Shuji Utsumi, se ha pronunciado sobre la decisión de Sony de dejar de producir discos de videojuegos.

Utsumi afirma: "Seguimos valorando la cultura de los soportes físicos", pero "el cambio hacia lo digital es fundamental".

Añade: "Es importante fortalecer nuestra digitalización" en el mercado actual.

El presidente de Sega, Shuji Utsumi, abordó la controversia en torno a la decisión de Sony de poner fin a la producción de discos físicos para videojuegos en 2028. Aunque reconoció la importancia del formato físico, aseguró que la transición hacia lo digital es "crucial".

En una entrevista reciente con el medio japonés Famitsu (vía Eurogamer), Utsumi explicó que el mercado digital debe seguir desarrollándose y que Sega considera fundamental fortalecer su estrategia de digitalización.

"Cuando hablamos de los títulos que llamamos 'juegos completos' para consolas y PC, creemos que la transición hacia lo digital es crucial", afirmó Utsumi. "Por supuesto, las consolas siguen siendo importantes, pero la proporción de personas que juegan en PC continúa aumentando. Incluso en regiones donde las consolas no están muy extendidas, hay muchas personas que dicen: 'Puedo jugarlo en PC'."

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El directivo añadió:

"Para desarrollar ese mercado, creemos que es importante reforzar nuestra digitalización. Solemos pensar desde una perspectiva física, así que considero que debemos ser más conscientes del entorno digital y adoptar una visión más global."

Utsumi también habló sobre la historia de Sega como fabricante de hardware. Aunque la compañía ya no participa en el mercado de las consolas y ahora se dedica principalmente a publicar videojuegos, aseguró que no ha olvidado sus orígenes ni la relevancia del formato físico.

"Originalmente éramos un proveedor de plataformas y, por supuesto, seguimos valorando la cultura del formato físico", señaló el presidente. "En lugar de abandonarlo por completo, actualmente estamos trabajando para poder pensar y actuar, de forma paralela, tanto en los aspectos importantes del formato físico como en los del entorno digital."

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A principios de este mes, Sony anunció su intención de dejar de producir nuevos discos físicos, argumentando que la transición hacia un ecosistema totalmente digital "nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder y disfrutar de los videojuegos en la actualidad".

La decisión sigue generando rechazo entre los jugadores de PlayStation, aunque diversos analistas consideran poco probable que la compañía dé marcha atrás.

También se ha advertido que el mercado de vid