El CEO de GameStop afirma que la decisión de Sony de eliminar los juegos físicos "no importa en absoluto" en una declaración que seguramente enfurecerá a los jugadores

El director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, afirma que la decisión de Sony de dejar de producir juegos físicos es «totalmente irrelevante» para la empresa

Esta afirmación se sustenta en que tanto los juegos físicos como los digitales solo representan el 18 % de los ingresos totales

Es probable que los comentarios de Cohen no ayuden a los jugadores en su lucha por conservar los discos físicos de los juegos

La reacción en contra de Sony continúa tras su controvertida decisión de dejar de producir discos físicos nuevos de juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, y parece que la mayor cadena de tiendas especializadas en videojuegos de EE. UU. no se está posicionando al respecto.

En una entrevista con Bloomberg, el director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, descartó la idea de que la empresa se vea afectada por la decisión de Sony de dejar de producir copias físicas de los juegos, afirmando que «no importa en absoluto», a pesar del revuelo que sigue generando entre los consumidores.

«Importaba en el pasado; el software representa menos del 12 % del negocio», dijo Cohen. «Los artículos coleccionables representan más de la mitad del negocio, así que es totalmente irrelevante».

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Francamente, es una postura dura y fría, pero no es del todo incorrecta, ya que Bloomberg destaca que tanto las copias físicas como las digitales de los videojuegos representan solo el 18 % de los ingresos totales de GameStop. La tienda ha cambiado en gran medida su enfoque hacia los artículos coleccionables, como las cartas de Pokémon, y eso se nota desde el momento en que visitas su sitio web.

(Image credit: Capcom / Future)

No es ningún secreto que la decisión de Sony de dejar de producir discos en 2028 no ha sido bien recibida por la mayoría de los consumidores, ya que muchos la perciben como una amenaza directa a la propiedad de los juegos. Una consola exclusivamente digital implica que los juegos (u otros contenidos) pueden ser retirados a los jugadores en cualquier momento, y Sony lo ha hecho recientemente al eliminar más de 500 películas compradas de las bibliotecas de los usuarios.

En esencia, el razonamiento de GameStop para considerar irrelevante el fin de los discos de videojuegos es similar al de Sony, ya que Sony destacó en su anuncio el hecho de que la mayoría de los jugadores están comprando copias digitalmente.

A pesar de eso, el consenso entre los consumidores es que la eliminación de los discos es bastante innecesaria, ya que solo elimina otra opción de compra. También vale la pena señalar que los precios de los juegos en la PlayStation Store no serán tan bajos como suelen serlo en el mercado de segunda mano o en las tiendas de videojuegos.

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Sony aún no se ha pronunciado al respecto desde el anuncio, a pesar de la gran cantidad de críticas que está recibiendo en línea, y es probable que los jugadores esperen que las declaraciones de directores ejecutivos como Cohen no perjudiquen la lucha por conservar las copias físicas de los juegos.

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