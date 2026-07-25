"Los jóvenes de hoy en día no tienen la oportunidad de jugar los videojuegos de hace 10 años" — Miyamoto, de Nintendo, defiende los remakes como "Ocarina of Time"

Shigeru Miyamoto, leyenda de Nintendo, ha defendido los recientes remakes de la compañía, como "The Legend of Zelda: Ocarina of Time".

Afirma que los remakes permiten a los jugadores más jóvenes disfrutar de títulos antiguos a los que ya no se tiene acceso.

Miyamoto sostiene que los remakes dan lugar a "desarrollos futuros".

El director representante y ejecutivo de Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha defendido la reciente estrategia de la compañía de lanzar remakes, al sugerir que estos terminarán dando paso a nuevas secuelas.

Tras el lanzamiento de Star Fox, un remake de Star Fox 64, para Nintendo Switch 2 el mes pasado, Nintendo tiene previsto lanzar otro remake, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, en algún momento de este año.

Aunque muchos fans están entusiasmados con una versión moderna del querido juego de Zelda, Nintendo ha sido criticada por relanzar con frecuencia títulos clásicos para su hardware actual. Ocarina of Time debutó originalmente en Nintendo 64 en 1998 y posteriormente recibió una remasterización para Nintendo 3DS en 2011, por lo que la próxima versión para Switch 2 será su tercera iteración.

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Ahora, en una entrevista con Famitsu (vía Nintendo Everything), el creador de Mario respondió a las críticas de quienes consideran que Nintendo está lanzando demasiados remakes. Miyamoto explicó que estos proyectos permiten que las nuevas generaciones disfruten de juegos antiguos que ya no son fácilmente accesibles y que, además, servirán como base para "desarrollos futuros".

"Algunas personas podrían decir que hay muchos remakes, pero después de cinco años mucha gente deja atrás esos juegos y deja de jugarlos", comentó Miyamoto. "Los jóvenes de hoy no tienen la oportunidad de jugar títulos de hace 10 años, así que rehacerlos para que sean más accesibles y volver a lanzarlos es una buena forma de satisfacer esa demanda".

Añadió: "Dar a conocer los juegos originales también conduce a desarrollos futuros, por lo que recientemente hemos estado impulsando esta estrategia de manera activa".

Es precisamente este último comentario el que sugiere que Nintendo ya está trabajando en proyectos que seguirán a estos remakes, aunque todavía está por verse si se tratará de secuelas directas o de nuevas entregas dentro de las mismas franquicias.