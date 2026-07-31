Tengo que usar el mouse y el teclado todo el día, así que, ¿de verdad puede marcar tanta diferencia que Logitech le agregue una simple almohadilla?

Cuando se trata de elegir los accesorios adecuados para mi oficina en casa, por lo general me enfoco no solo en el rendimiento, sino también en la comodidad. Como para muchos de nosotros, mi mouse y mi teclado son elementos clave de mi configuración de trabajo en casa, que incluye una computadora portátil y un monitor externo; y como los uso prácticamente todo el día, todos los días, necesito algo que sea cómodo de usar.

Así que cuando vi que Logitech había lanzado un nuevo teclado y ratón diseñados específicamente para promover la comodidad, me pareció una elección obvia. La línea Signature Comfort Plus de la empresa cuenta con amortiguación incorporada, que, según la marca, puede ayudar a aumentar la comodidad (como era de esperarse) y a ofrecer una mejor experiencia general para el usuario.

El teclado MK880 y el mouse M850L están disponibles en un paquete combinado, y ya llevo un tiempo usando ambos productos; entonces, ¿qué tal me ha ido?

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Desde hace tiempo soy fan de la gama de ratones MX Master de Logitech, y el MX Master 4 for Business sigue siendo mi opción preferida para el uso diario.

El punto fuerte del nuevo ratón inalámbrico Logitech Signature Comfort Plus M850L es su amortiguación adicional, que la empresa describió como «algo que nunca habíamos hecho antes».

Con una afirmación como esa, tal vez esperes alguna gran novedad, pero la realidad es, en realidad, bastante más discreta.

Como muchos de ustedes, supongo que cuando usas un mouse, tu mano cubre la parte superior del mismo, con la base de la palma y la muñeca apoyadas platas sobre la mesa, la alfombrilla o lo que sea que elijas.

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Podrías pensar entonces que, al igual que en su teclado K8880, el acolchado estaría en la base del ratón; sin embargo, este no es el caso, ya que el panel acolchado se encuentra en realidad a mitad de la parte superior, justo debajo de la rueda de desplazamiento.