Guía de compra Logitech G 2025: Descubre los mejores dispositivos de la marca para el gaming
Descubre a tu compañero ideal para tus días de gaming
¿Quieres llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel? Logitech G tiene la solución perfecta, y lo mejor de todo es que no importa qué tipo de jugador seas.
Desde auriculares inalámbricos hasta teclados analógicos y sistemas de carreras de alta precisión, la gama de Logitech G 2025 combina tecnología de vanguardia, diseño ergonómico y estilo único. Así que esta guía te ayudará a encontrar el equipo ideal según tus necesidades y estilo de juego.
Auriculares inalámbricos
- ASTRO A50 X McLaren Racing Edition
- Precio: $8,799 MXN | Disponibilidad: Tiendas Liverpool, octubre 2025
- La colaboración entre Logitech G y McLaren Racing trae un auricular de edición limitada en color Papaya, con sonido PRO-G GRAPHENE, mezcla de dos dispositivos y tecnología inalámbrica LIGHTSPEED. Perfecto para quienes buscan diseño, potencia y estilo. Destaca su micrófono de alta resolución, 24 horas de batería y compatibilidad con Xbox, PS5 y PC.
- ASTRO A20 X LIGHTSPEED
- Precio: $179.99 USD | Disponibilidad:
- Disponibilidad: página oficial de Logitech G.
- Auriculares ligeros y cómodos con PLAYSYNC AUDIO, cambio entre dos sistemas y sonido envolvente con controladores PRO-G de 40 mm. Hasta 90 horas de autonomía sin RGB, micrófono de calidad de transmisión y personalización LIGHTSYNC RGB. Ideal para jugadores multiplataforma que buscan versatilidad y estilo.
- LOGITECH G321 LIGHTSPEED
- Precio: $59.99 USD | Disponibilidad:
- Disponibilidad: página oficial de Logitech G.
- Auriculares inalámbricos económicos y de alto rendimiento, con 20 horas de autonomía, micrófono abatible y compatibilidad con Bluetooth. Perfectos para jugadores que buscan comodidad y audio sólido para largas sesiones de juego.
- LOGITECH G522 LIGHTSPEED
- Precio: $3,599 MXN | Disponibilidad: página oficial de Logitech G.
- Auriculares RGB con LIGHTSYNC, audio PRO-G de 40 mm, micrófono de 48 kHz y conectividad trímodal: LIGHTSPEED, Bluetooth y USB. Autonomía de hasta 60 horas y diseño ligero de 290 g. Para jugadores que quieren comunicación clara y personalización total.
Teclados
- LOGITECH G515 RAPID TKL
- Precio: $179.99 USD | Disponibilidad: página oficial de Logitech G.
- Teclado de perfil bajo con interruptores analógicos magnéticos y recorrido de 2.5 mm para máxima velocidad y precisión. Compatible con G HUB para personalizar iluminación LIGHTSYNC RGB, macros y activación de teclas. Ideal para jugadores que buscan control total y comodidad ultradelgada.
Mouse
- LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT 2c LIGHTSPEED
- Precio: $159.99 USD | Disponibilidad: página oficial de Logitech G.
- Mouse compacto y ultraligero de 51 g con sensor HERO 2, hasta 44,000 DPI y 95 horas de autonomía. Interruptores híbridos LIGHTFORCE y deslizamiento de PTFE para máxima precisión. Perfecto para jugadores que buscan velocidad, control y ergonomía en un formato pequeño.
Sistema de carreras
- LOGITECH G RS50
- Precio: $699.99 USD | Disponibilidad:
- página oficial de Logitech G a partir de octubre 2025
- Sistema completo con motor de transmisión directa de hasta 8 Nm y retroalimentación TRUEFORCE, que transmite la sensación de la pista directamente a tus manos. Compatible con volantes intercambiables y LEDs LIGHTSYNC RPM, para Xbox/PC o PlayStation/PC, ampliable a Xbox. Incluye abrazadera de mesa y montaje rápido, ofreciendo realismo y precisión profesional para los fanáticos de los simuladores de carrera.
¿Lo ves? No importa si eres jugador ocasional, profesional o principiante, la gama de productos 2025 de Logitech G tiene al compañero ideal para ti.
