"Nadie las compra, así que realmente no importa": eso está ocurriendo con Xbox en el Reino Unido
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Por Jorge Covarrubias
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"Si se me descompone una consola, no me alcanza para comprar otra"
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"Si se me descompone una consola, no me alcanza para comprar otra"