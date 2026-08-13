State of Play regresa en agosto con casi 20 minutos de gameplay de Phantom Blade Zero

¡Atención! El State of Play de PlayStation ya tiene fecha para su regreso y no te lo puedes perder. La cita es este lunes 17 de agosto con una transmisión protagonizada por Phantom Blade Zero, el esperado título que prepara su llegada a PlayStation 5.

Durante el evento se ofrecerá una mirada en profundidad al gameplay del juego, con casi 20 minutos de nuevas imágenes que permitirán conocer más detalles sobre su sistema de combate, personajes, sistemas de juego y el mundo en el que se desarrolla la aventura de Soul.

La transmisión comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Ciudad de México) y podrá seguirse a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. El evento se emitirá en inglés.

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Phantom Blade Zero llegará a PlayStation 5 el 29 de octubre de 2026 y actualmente ya se encuentra disponible para reservar.

Por otro lado, PlayStation recordó a streamers y creadores de contenido que la transmisión puede incluir música u otros elementos protegidos por derechos de autor. En caso de conservar el evento como VOD o reutilizar fragmentos de la transmisión, se recomienda omitir los segmentos que contengan este tipo de contenido.