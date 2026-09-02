Asobo Studio afirma que le “encantaría” crear una entrega ambientada en la actualidad de la serie "A Plague Tale", ya que "The Last of Us", de Naughty Dog, “fue una gran inspiración”

Asobo Studio afirma que está interesado en desarrollar un nuevo juego de A Plague Tale ambientado en la actualidad

El estudio dice que sería similar a The Last of Us, ya que el juego de Naughty Dog fue una "gran inspiración"

La actriz Anna Demetriou afirma que una secuela ambientada en la actualidad funcionaría bien, ya que la Macula es "fantástica"

Asobo Studio ha declarado que “le encantaría” crear un nuevo juego de A Plague Tale ambientado en la actualidad, ya que The Last of Us, de Naughty Dog, influyó en la serie.

En una entrevista con TechRadar Gaming en la Gamescom, antes del lanzamiento del último juego del estudio, *Resonance: A Plague Tale Legacy*, se les preguntó a Valérian Robert (diseñador principal de niveles), Carol Ann Bañuls (guionista principal) y a la actriz Anna Demetriou, quien interpretó a Sophia, la protagonista de *Resonance*, sobre su próximo proyecto, y confirmaron que a menudo les preguntan sobre la posibilidad de un spin-off ambientado en la actualidad.

«Por supuesto», respondió Bañuls cuando se le preguntó si ese escenario sería una buena opción para Asobo. «Definitivamente. Personalmente, creo que sí. Creo que sería genial».

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Demetriou dijo: «Es una de las cosas que mucha gente me pregunta», y Bañuls agregó: «Sería muy al estilo de The Last of Us».

Bañuls continuó diciendo: «Sí, sin duda, porque fue una gran inspiración. Así que sí, si fuera en la actualidad, sería genial».

En el universo de A Plague Tale, la Prima Macula es una antigua maldición que envenena la sangre de ciertas familias y es algo que aparece en todos los juegos principales de A Plague Tale, incluido Resonance: A Plague Tale Legacy. Demetriou cree que la Macula funcionaría muy bien en un escenario contemporáneo, porque la plaga es «fantástica».

«Sería increíble», continuó Demetriou, «me encantaría que eso encajara en un escenario contemporáneo. Sí, sería interesante ver cómo se vería eso. Me encantaría».

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Asobo Studio aún no ha anunciado su próximo proyecto, pero un juego de A Plague Tale ambientado en una época con la que los jugadores están familiarizados suena increíble. Ahora, los fans pueden adquirir Resonance: A Plague Tale Legacy, que ya está disponible en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

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