Creative Assembly asegura que su nuevo motor Warcore le permitió llevar Total War: Warhammer 40,000 al espacio

Creative Assembly afirma que el nuevo motor Warcore de Total War: Warhammer 40,000 mejora casi todos los aspectos del juego,

desde el renderizado y la animación hasta «el enorme volumen de proyectiles» que se pueden mostrar en pantalla al mismo tiempo.

El estudio señala que se ha mejorado la escala, creando "un área de juego más grande para todos los planetas, todos los sistemas solares y toda la galaxia".

Creative Assembly ha compartido detalles sobre cómo su nuevo motor Warcore le ha permitido mejorar prácticamente todos los aspectos de Total War: Warhammer 40,000.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante Gamescom 2026, la diseñadora principal Joy Dey y el responsable de producto de batallas Dave Petry hablaron sobre el próximo juego de estrategia y explicaron cómo el renovado motor Warcore ofrece una escala más grande y mejor que la de entregas anteriores de Total War.

"Una de las cosas que el motor nos ha permitido hacer es llevar Total War al espacio, porque ahora necesitamos un área de juego mucho más grande para incluir todos los planetas, todos los sistemas solares, realmente toda la galaxia", explicó Dey. "Y creo que eso es lo más, más importante para la campaña".

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Petry añadió que el motor también ha permitido al estudio manipular fácilmente los recursos del juego dentro de su espacio 3D y mejorar otras características, como el renderizado y las animaciones, explicando que se trataba de una "ingeniería necesaria" para hacer realidad la visión del equipo.

"El renderizado de los elementos, poder mejorar la manera en que los renderizamos y la calidad con la que lo hacemos, el sistema de animaciones, nuestra capacidad para crear animaciones modulares de una manera más moderna y la renovación de todo eso, para que podamos desarrollar más rápido y mejor", señaló Petry.

"En pocas palabras, prácticamente todo, incluso la forma en que desarrollamos y las herramientas que utilizamos para poder hacer que nuestros juegos tengan una mayor calidad y a un mejor ritmo, ¿no?"

El sistema de batallas también promete ser impresionante. Petry mencionó el sistema Havoc del juego y explicó que el motor puede manejar mucho mejor las explosiones físicas cuando se trata de destruir el entorno, además de gestionar la cantidad de proyectiles que aparecen en pantalla.

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"Así que, ya sabes, poder incorporar estas herramientas para resolver los nuevos problemas que plantean estos juegos realmente increíbles es algo que sentimos que teníamos que hacer", continuó. "Y esto también se extiende a los cambios en los modelos, como poder manejar simplemente el enorme volumen de proyectiles que ahora estamos lanzando aparentemente por absolutamente todos los orificios cuando se trata de este juego".

Petry añadió: "Era absolutamente necesario construir esa nueva base sobre la cual trabajar".

Total War: Warhammer 40,000 llegará en algún momento de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

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