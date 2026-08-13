Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se ha retrasado para "ofrecer la calidad de experiencia que siempre hemos imaginado", según afirma el desarrollador

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se ha retrasado

El juego saldrá a la venta el 3 de diciembre

King Art Games afirma que quiere "perfeccionar la experiencia" y optimizar el rendimiento

La desarrolladora King Art Games ha anunciado que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se ha retrasado tres meses y ahora se lanzará en diciembre.

El próximo juego de estrategia en tiempo real (RTS) tenía previsto inicialmente su lanzamiento el 17 de septiembre para PC, pero el desarrollador ha confirmado ahora que, debido a su deseo de dedicar más tiempo a "perfeccionar la experiencia", saldrá a la venta el 3 de diciembre.

El estudio confirmó que «el desarrollo continúa a todo ritmo» y que planea publicar más informes de campo de batalla, demostraciones de jugabilidad y análisis detallados del equipo de desarrollo en los próximos meses.

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"A medida que nos acercábamos a las etapas finales del desarrollo, vimos la oportunidad de mejorar aún más Dawn of War 4 y ofrecer la calidad de experiencia que siempre hemos imaginado", dijo Jan Theysen, director creativo de King Art Games.

"El tiempo adicional nos permitirá seguir optimizando el rendimiento, resolviendo errores y puliendo aún más el juego para garantizar que los jugadores tengan la mejor experiencia posible desde el primer día".

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Release Date Update PEGI - YouTube Watch On

Debido a este retraso, la Edición Commander, que incluye todo el contenido del Año Uno y ofrece un período de acceso anticipado de tres días, también tiene una nueva fecha de lanzamiento: el 30 de noviembre.

Junto con esta noticia, King Art Games dio a conocer una hoja de ruta actualizada del Año Uno que refleja los nuevos plazos de lanzamiento, incluyendo el contenido posterior al lanzamiento, que comienza con el Modo Cruzada y el Paquete de Mapas 1 a principios de 2027, seguido de nuevos mapas, modos, comandantes y el Editor de Misiones.

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Además, las dos principales expansiones de la historia del juego también se han pospuesto; el prólogo de la historia de los Cuervos Sangrientos llegará ahora en la primavera de 2027, mientras que la expansión de la campaña «Aftermath» se lanzará en el verano.

En el avance de Dawn of War 4 publicado por TechRadar Gaming, el editor en jefe Rob Dwiar calificó al juego como "la secuela que los fans han estado esperando".

"Warhammer: 40,000 - Dawn of War 4 por fin es una realidad; lo he jugado y ya me encanta", escribió. "Al sumergirme en la visión que King Art Games —desarrollador nuevo en la serie— tiene de esta épica franquicia de estrategia, me transporté de inmediato a algunos de mis recuerdos más queridos de los juegos de PC, las fiestas LAN y la caótica acción de 40K, ya que me sentí como el mismísimo Emperador moviendo ejércitos por los mapas".

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