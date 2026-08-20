"Un reloj que realmente compraría": la última propuesta retro de Casio en materia de relojes inteligentes es el F-B100W, que incluye un contador de pasos

Casio presenta otro reloj inteligente con contador de pasos para que lo consideres

El Casio F-B100W ya está a la venta fuera de Japón

Puedes monitorear tus pasos diarios desde tu celular o desde el propio reloj

El compromiso de Casio de incorporar modernas funciones de seguimiento de actividad física a sus clásicos relojes inteligentes de estilo retro continúa a buen ritmo, con un nuevo modelo de reloj que ya está ampliamente disponible fuera de su país de origen, Japón.

El Casio F-B100W (vía Phandroid) mantiene en gran medida el estilo tradicional de Casio en cuanto a estética, con la conocida pantalla LCD y la correa de resina con aspecto de hule, pero el dispositivo también incorpora algunas funciones inteligentes.

Para empezar, se sincroniza con una aplicación en tu celular, lo que te permite controlar diversos ajustes del reloj desde Android o iOS. También funciona como un localizador de celular, por lo que puedes usar tu reloj para hacer que tu celular emita un sonido, en caso de que lo pierdas.

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Además, incluye un contador de pasos, por lo que puedes establecer metas de pasos diarios y ver tu progreso a lo largo del día, ya sea a través de la aplicación móvil conectada o en la pantalla del propio F-B100W.

Características y precios

El reloj viene con una aplicación complementaria (Image credit: Casio)

Otras características que vale la pena destacar son las herramientas de calendario, temporizador y cronómetro, además de una opción de visualización de dos zonas horarias que te permite elegir entre unas 300 ciudades de todo el mundo. La batería reemplazable debería durarte un par de años.

Casio definitivamente está apostando por un estilo que combina lo retro con lo moderno, como se puede ver en una de las imágenes promocionales al inicio de este artículo: recortes de periódico (¿te acuerdas de ellos?) que anuncian las características del reloj, junto a una imagen del dispositivo en sí.

Si nos basamos en Reddit, el nuevo modelo podría ser un éxito: «Un reloj que realmente compraría», escribe un comentarista al que le encanta «la estética retro», mientras que otro simplemente dice «vaya, es absolutamente hermoso».

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El Casio F-B100W ya está disponible en el Reino Unido en negro o verde por 55 libras. Aún no ha llegado a la tienda de Casio en EE. UU., pero, basándonos en modelos similares, es probable que su precio ronde los 95 dólares. No parece que el reloj vaya a estar disponible directamente en Australia.

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