El Redmi K90 Pro Max tiene su propio subwoofer, y la tendencia de buenas bocinas en celulares, sigue en aumento

La submarca de Xiaomi, Redmi, ha presentado el K90 Pro Max, un nuevo teléfono inteligente de gama media con un subwoofer incorporado y un hardware interno ridículamente potente.

El Redmi K90 Pro Max viene con una pantalla OLED de 6.9 pulgadas , un procesador Snapdragon 8 Elite de 5.ª generación, un sistema de triple cámara con tres sensores de 50 MP y una lente periscópica de 5 aumentos, una enorme batería de 7560 mAh con carga por cable de 100 W ( ¡100 W! ) y 50 W, y, como ya se mencionó, un sistema de altavoces 2.1 con dos altavoces estéreo lineales, un subwoofer trasero y un sistema de sonido Bose. También está disponible en un diseño en azul denim.

Con un panel trasero de mezclilla y un subwoofer dedicado, solo puedo elogiar a Redmi por ser lo más extraño posible. (Image credit: Redmi)

Esta última característica sin duda ha llamado la atención. Este es el primer teléfono que hemos visto con subwoofer; aunque otros dispositivos han intentado incorporar hardware enfocado en el audio, nunca antes había visto un altavoz independiente para los graves.

Aunque por supuesto no hemos probado el K90 Pro Max, este subwoofer independiente debería, en teoría, ofrecer graves más potentes y completos, a la vez que reduce la presión sobre los altavoces principales y permite que se escuchen más detalles. El K90 Pro Max no se lanzará en EE. UU., pero me gustaría probarlo si llega a Europa bajo la marca Poco (como especula Android Authority ).

De hecho, la aparente extrañeza de un teléfono con un subwoofer (o cualquier tipo de altavoz adicional) me hace preguntarme por qué hay tan pocos teléfonos inteligentes con algún tipo de hardware de audio especializado.

Las bocinas en smartphones son esenciales

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Probablemente uses los altavoces de tu teléfono a diario. Ya sea que veas videos, escuches mensajes de voz, juegues o escuches música en streaming, es probable que algún tipo de audio llegue a tus oídos a diario.

Sin embargo, es muy raro ver a un fabricante de teléfonos hablar de las capacidades de audio de su teléfono (¿entiendes?). Durante una presentación típica de un teléfono, es posible que se mencione brevemente una actualización a una nueva versión de Bluetooth o la compatibilidad con streaming de mayor calidad, pero nunca los altavoces en sí.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es curioso, la verdad. Los fabricantes de teléfonos se empeñan en destacar sus pantallas, incluso pequeñas mejoras como excusa para comprar un teléfono completamente nuevo, pero no hacen lo mismo con la experiencia de audio, que a menudo es la otra cara de la moneda.

No decimos que no haya razones para esto; las bocinas de los teléfonos tienen que ser bastante pequeños para poder caber dentro de un marco compacto, lo que, gracias a esas molestas leyes de la física, impone un límite bastante bajo al detalle, la claridad y la respuesta de graves.

Y luego está el aspecto del marketing: ¿cómo se anuncia una mejor calidad de sonido? Es bastante fácil presumir de una buena pantalla en una valla publicitaria o un anuncio de televisión, pero la calidad del audio es algo mucho más abstracto y mucho más difícil de representar.

Aun así, creo que ya es hora de que los fabricantes de teléfonos comiencen a prestar un poco más de atención a la calidad del audio: una característica que la mayoría de nosotros usamos todos los días merece ser más que una ocurrencia de último momento.

Ahora las bocinas acaparan las especificaciones

El AGM H5 Pro se lanzó en 2022 con un altavoz ridículamente ruidoso de 109db en el panel trasero. (Image credit: Mark Pickavance)

Aunque parezca difícil de creer, el Redmi K90 Pro Max no es el primer teléfono que nos llama la atención.

Está también el AGM H5 Pro, un teléfono robusto con un altavoz de 109 dB en la parte trasera. Como referencia, suena más del doble que el motor de una motocicleta.

También existe ya el Nubia Music, dispositivo que hemos probado y visto en reiteradas ocasiones en el Mobile World Congress.

Esperemos que el Redmi K90 Pro Max, si llega a esta parte del mundo, pueda servir como embajador de los teléfonos con altavoz siendo, bueno, realmente bueno . El logo de Bose en la parte trasera da algo de esperanza, ya que Bose es la marca detrás de muchas de las mejores barras de sonido y los mejores auriculares, pero tendremos que esperar para verlo (¿esperar para oír?) por nosotros mismos.

En cualquier caso, el K90 Pro Max podría tener un precio muy razonable. En su mercado local, China, el teléfono tiene un precio inicial de 3999 CNY, lo que equivale a unos $560 dólares (poco más de $10 mil pesos), una cifra bastante impresionante para un teléfono con un hardware tan potente.