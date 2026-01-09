POCO renueva la serie M con la llegada de los POCO M8 5G y M8 Pro 5G

¡La espera terminó! POCO presentó los nuevos: POCO M8 5G y el POCO M8 Pro 5G, que supone una importante evolución de la serie M de la compañía.

POCO M8 Pro 5G El poder del entretenimiento integral

A la vanguardia de la serie POCO M8, el POCO M8 Pro 5G adopta un enfoque centrado en el entretenimiento y ofrece importantes mejoras en la batería, la pantalla, los altavoces y el sistema de cámaras, lo que lleva las experiencias de los modelos insignia al segmento de gama media.

Batería de primera calidad para disfrutar todo el día

El nuevo POCO M8 Pro 5G está diseñado para ofrecer entretenimiento ininterrumpido, con importantes avances tanto en la capacidad de la batería como en la velocidad de carga. Cuenta con una batería de silicio y carbono de 6500 mAh (típica) de nivel insignia con una vida útil de hasta 6 años para una energía fiable y duradera. También es compatible con HyperCharge de 100 W, que alcanza el 100 % en solo 40 minutos, y con carga inversa de hasta 22,5 W, lo que permite que el dispositivo funcione como un banco de energía para los accesorios esenciales cuando estás fuera de casa.

El avanzado sistema de gestión de la batería de POCO, que ofrece un rendimiento de carga fiable en todas las situaciones, optimiza de forma inteligente la eficiencia de la carga en las rutinas diarias, lo que permite una mayor duración de la batería, una carga más rápida y una mayor seguridad.

(Image credit: POCO)

Experiencia audiovisual de última generación para un entretenimiento inmersivo

El POCO M8 Pro 5G ofrece una experiencia de entretenimiento excepcional con una pantalla AMOLED CrystalRes Flow de 6,83 pulgadas y 1,5K para unas imágenes ultra nítidas. Mejorada con materiales luminosos avanzados y la pantalla Sunlight 4.0, alcanza un brillo máximo de 3200 nits, lo que garantiza una visualización clara y cómoda incluso bajo la luz solar directa. Con una alta frecuencia de muestreo táctil, el dispositivo también ofrece una jugabilidad ultrarrápida para un control preciso.

Para obtener imágenes vibrantes, el POCO M8 Pro 5G es compatible con Dolby Vision® y HDR10+, mientras que la atenuación PWM de alta frecuencia de 3840 Hz y la atenuación DC, certificadas por TÜV Rheinland, reducen la fatiga visual durante las sesiones de visualización prolongadas.

En cuanto al audio, los altavoces duales 1115F ofrecen un sonido 3D rico y equilibrado, mejorado por Dual Gold Hi-Res Audio y Dolby Atmos®. Un aumento del volumen del 400%⁷ garantiza un audio claro y potente incluso en exteriores, para que no te pierdas ni un solo detalle ni ninguna notificación importante.

Rendimiento avanzado construido para diversión sin límites

El POCO M8 Pro 5G aporta una importante mejora de rendimiento a la serie M, ya que realiza tareas exigentes con facilidad. Equipado con la plataforma móvil Snapdragon 7s Gen 4, alcanza una puntuación AnTuTu de más de 1 061 253 —un aumento del 66% con respecto a la generación anterior—, lo que se traduce en un inicio más rápido de las aplicaciones, una multitarea más fluida y una experiencia de juego más estable.

Por primera vez en la serie M de POCO, el POCO M8 Pro 5G cuenta con el sistema de refrigeración POCO IceLoop con refrigeración líquida real, que mejora la disipación del calor para mantener el máximo rendimiento durante partidas prolongadas y un uso intensivo.

Con tecnología Xiaomi HyperOS, junto con Google Gemini y Circle to Search with Google, el dispositivo permite búsquedas más rápidas y un acceso más intuitivo a la información.

Una experiencia fotográfica más inteligente para los momentos del día a día

El POCO M8 Pro 5G mejora la fotografía cotidiana con una cámara principal Light Fusion 800 de 50 MP totalmente actualizada y un OIS de nivel insignia, lo que aumenta la entrada de luz para obtener fotos más nítidas y vibrantes y tomas estables. La cámara frontal mejorada de 32 MP ofrece videollamadas de mayor calidad, mientras que el algoritmo de retratos ultra nítidos proporciona selfies más nítidos y naturales.

El regreso de la grabación de vídeo 4K a 30 fps, combinado con la tecnología de vídeo DXG High-Dynamic Range, permite una captura más versátil con HDR integrado, lo que aporta mayor claridad y más detalles a los vídeos.

El POCO M8 Pro 5G abre nuevas posibilidades creativas y cuenta con un sistema de imagen más inteligente impulsado por herramientas de IA intuitivas. El asistente de creatividad con IA facilita la edición de fotos, mientras que Dynamic Shots 2.0 permite capturar y editar fácilmente el movimiento con soporte HDR y conversión de vídeo a foto dinámica, lo que proporciona resultados pulidos con un toque divertido y creativo.

Seguridad y estilo minimalista en línea con lo mejor

El POCO M8 Pro 5G presenta un diseño aerodinámico con bordes suaves de cuatro curvas y una decoración flotante. Su cuerpo de 8,31 mm de grosor y 205,9 g de peso sigue siendo cómodamente portátil, lo que facilita su uso con una sola mano.

El POCO M8 Pro 5G combina Corning Gorilla Glass Victus 2 con un diseño estructural de alta resistencia para mejorar la resistencia a las caídas. Su durabilidad está demostrada por la certificación SGS Premium Performance, que cubre la resistencia a la flexión, al aplastamiento y a las caídas. El dispositivo también cuenta con las clasificaciones de resistencia al polvo y al agua IP66, IP68, IP69 e IP69K, mientras que la tecnología Wet Touch 2.0 garantiza un funcionamiento táctil suave y sensible incluso en condiciones de humedad. Con esta protección integral, el POCO M8 Pro 5G está diseñado para afrontar las aventuras diarias con confianza.

POCO M8 5G: Compañero de entretenimiento ultraligero

El POCO M8 5G lleva la portabilidad al extremo, con un diseño ultraligero y delgado que se adapta perfectamente a la mano. Junto con características increíbles, como una pantalla apta para la luz solar, altavoces duales, una durabilidad excepcional y una batería de silicio y carbono, el POCO M8 5G se perfila como tu compañero perfecto para el día a día.

Entretenimiento de última generación con audiovisuales inmersivos

El POCO M8 5G eleva el entretenimiento al siguiente nivel con un sistema audiovisual totalmente actualizado diseñado para cautivar tus sentidos. La amplia pantalla Flow AMOLED de 6,77" con una frecuencia de actualización de 120 Hz ofrece una experiencia inmersiva para ver vídeos en streaming, jugar y desplazarte por tu contenido favorito. Con un brillo máximo de 3200 nits y materiales luminosos mejorados, la pantalla se mantiene nítida incluso bajo la luz solar directa. La amplia gama de colores DCI-P3 y la profundidad de color de 12 bits aportan imágenes vibrantes y realistas que mejoran cada escena. La pantalla, que cumple con las normas de cuidado ocular de TÜV Rheinland, cuenta con atenuación PWM de alta frecuencia para minimizar la fatiga ocular, lo que garantiza una visualización cómoda durante largas sesiones de entretenimiento.

Como complemento a las imágenes, los altavoces duales con certificación Dolby Atmos® y Hi-Res Audio ofrecen un sonido rico y envolvente. El aumento del volumen en un 300 % garantiza un audio potente y claro, tanto si estás viendo películas, transmitiendo contenido en directo o compartiendo música con amigos.

Diseño delgado, construido para durar

El POCO M8 5G redefine las expectativas de diseño en su segmento con un perfil ultradelgado de 7,35 mm y un cuerpo ligero de 178 g, lo que lo convierte en el smartphone más delgado de la serie POCO M. La decoración flotante y el cuerpo con doble curvatura complementan la estética general del teléfono, ofreciendo un tacto refinado, un agarre cómodo y un diseño elegante y estilizado que destaca en su clase.

Más allá de la apariencia, el POCO M8 5G está diseñado para resistir. El dispositivo ha superado la prueba integral de resistencia a golpes y caídas de SGS,²¹ sometiéndose a seis series de rigurosas pruebas de calidad. Además, la clasificación IP66 de resistencia al polvo y al agua²² hace que el POCO M8 5G sea resistente a las salpicaduras y la exposición al polvo, mientras que la tecnología Wet touch 2.0 mantiene la sensibilidad táctil incluso en condiciones de humedad.

Rendimiento mejorado para un entretenimiento sin interrupciones

Diseñado para los estilos de vida modernos, el POCO M8 5G cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 6 Gen 3, que alcanza una puntuación AnTuTu de más de 850 000.²³ También integra funciones avanzadas de IA, como Google Gemini,¹² Circle to Search with Google¹³ y otras herramientas inteligentes¹⁴ que facilitan todo, desde la productividad diaria hasta los flujos de trabajo creativos.

Una robusta batería de 5520 mAh (típica) te mantiene conectado durante largas sesiones de entretenimiento, hasta 16 GB de RAM²⁴ y hasta 1 TB de almacenamiento ampliable,²⁵ la multitarea sigue siendo fluida y todo tu contenido favorito permanece al alcance de la mano.

Imágenes de última generación con creatividad impulsada por IA

Ya sea para capturar momentos cotidianos o compartir la vida de cada día, el POCO M8 5G ofrece una experiencia de imagen mejorada con su cámara principal Light Fusion 400 de 50 MP y su cámara selfie mejorada de 20 MP. El gran tamaño del sensor aumenta la calidad y la claridad de las fotos con poca luz, mientras que la grabación de vídeo 4K a 30 fps da vida a cada momento con imágenes nítidas y detalladas.

Las funciones basadas en IA mejoran aún más la experiencia de la cámara. El modo retrato mejorado con IA captura impresionantes selfies que revelan tu verdadera belleza, mientras que las herramientas de edición de imágenes con IA,¹⁴ como AI Beautify, AI Remove Reflection y AI Sky, refinan sin esfuerzo tus fotos y potencian tu creatividad.

Disponibilidad del producto

El POCO M8 Pro 5G está disponible en tres colores: plateado, negro y verde. Estará disponible en dos variantes: 8 GB + 256 GB por tan sólo $6,999 y 12 GB + 512 GB por $8,099.

El POCO M8 5G está disponible en tres colores: verde, negro y plateado. Estará disponible en dos variantes: 8 GB + 256 GB por tan sólo $4,999 y 8 GB + 512 GB por $5,999.