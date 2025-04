POCO M7 Pro 5G: Conectividad 5G, potencia y estilo en un solo dispositivo

¡La espera terminó! El nuevo POCO M7 Pro 5G llegó oficialmente con todas las ventajas de la conectividad 5G, rendimiento mejorado de hardware, tecnología de imagen y tecnología de pantalla de primer nivel.

Se espera que se convierta en el dispositivo 5G más potente en su clase, el POCO M7 Pro 5G combina una experiencia de entretenimiento excepcional con un valor inigualable.

Equipado con un potente procesador Dimensity 7025-Ultra, POCO M7 Pro 5G es uno de los dispositivos de mayor rendimiento en su segmento, obteniendo una impresionante puntuación de 477,003 en el benchmark móvil AnTuTu¹. Este potente chipset ofrece una experiencia fluida en 5G para gaming en móviles. Las velocidades rápidas de carga de los juegos se aseguran con hasta 12GB de memoria LPDDR4X rápida, además de hasta 12GB de expansión de RAM² mediante Extensión de Memoria, soportado por 256GB² de almacenamiento UFS 2.2 rápido.

