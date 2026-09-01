Dyson presenta CameraJet, el cepillo de dientes con IA que detecta los espacios entre los dientes

¡El futuro es ahora y Dyson lo sabe! ¿Alguna vez te has imaginado un cepillo de dientes con cámara integrada? Gracias a Dyson ya no te lo tienes que imaginar, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Dyson CameraJet es el único cepillo de dientes con cámara, impulsado por la tecnología Gap Optical Targeting, capaz de identificar los espacios entre los dientes y realizar una limpieza interdental de precisión mientras te cepillas. Gap Optical Targeting analiza 28 imágenes en vivo por segundo para identificar y dirigir la limpieza hacia los espacios entre los dientes en tiempo real, activando un chorro de precisión de enjuague bucal donde se necesita.

Es el resultado de seis años de investigación, desarrollo e ingeniería que desafían cada aspecto del cuidado bucal tradicional. Mientras que otros no pueden ver los espacios entre los dientes, CameraJet sí puede. Mientras que las cerdas de los cepillos sónicos convencionales pueden detenerse al entrar en contacto con la superficie dental, la oscilación sónica variable de Dyson está diseñada para mantener las cerdas en movimiento durante el cepillado. Y mientras que los chorros tradicionales tipo aguja pueden atravesar la placa, el chorro cónico de Dyson ha sido diseñado para eliminar una mayor cantidad de placa de manera más suave para las encías y el esmalte dental.

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“La limpieza interdental es una tarea incómoda y requiere tiempo. Pocos de nosotros lo hacemos, aunque sabemos que deberíamos. Los ingenieros y científicos de Dyson han dedicado más de una década a comprender las rutinas de cuidado bucal y cómo se acumulan las impurezas en la boca. Nuestra investigación ha demostrado que las personas suelen pasar por alto de forma sistemática las zonas donde se forma la placa: los espacios entre los dientes.

Queríamos resolver tres problemas fundamentales: cómo visualizar esos espacios, cómo eliminar la placa y cómo mejorar el rendimiento de la limpieza durante el cepillado.

Al combinar una cámara, aprendizaje automático, dinámica de fluidos de precisión, tecnologías avanzadas de cepillado, conectividad y Wi-Fi, Dyson CameraJet introduce una forma completamente nueva de mantener una boca saludable.” - James Dyson, Fundador e Ingeniero en Jefe

Durante décadas, las rutinas de cuidado bucal han dependido de varios pasos por separado: cepillado, uso de hilo dental y enjuague bucal. Sin embargo, muy pocas personas siguen las recomendaciones de los dentistas de realizar estos cuidados dos veces al día, todos los días. 9 de cada 10 personas no utilizan hilo dental con la frecuencia recomendada1 y, en promedio, las personas dedican apenas 45 segundos al cepillado, muy por debajo de los dos minutos recomendados.

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La mayoría de las personas omite de forma sistemática los espacios interdentales, es decir, los espacios entre los dientes, donde suelen comenzar los problemas bucales y donde la placa se forma y se endurece primero. Con el tiempo, la placa acumulada puede contribuir a problemas comunes de salud oral, desde mal aliento y sarro hasta irritación de las encías y caries, lo que convierte a los espacios entre los dientes en una de las zonas más importantes para limpiar y proteger.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Situación de la Salud Bucodental 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cerca de 3,700 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades bucodentales. Además, cada vez existe un mayor reconocimiento de la relación entre una mala salud bucal y otras enfermedades más amplias, incluidas las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad de Alzheimer.

(Image credit: Dyson)

Gap Optical Targeting

La cámara macro de 100,000 píxeles está impulsada por Gap Optical Targeting, el algoritmo de aprendizaje automático basado en IA de Dyson. Escanea 28 imágenes en vivo por segundo para identificar, rastrear y predecir los espacios entre los dientes en tiempo real. En un lapso de 100 milisegundos después de detectar un espacio interdental, el dispositivo lo localiza y dirige un chorro de precisión, liberando un chorro cónico de enjuague bucal que realiza una limpieza interdental de precisión mientras te cepillas.

Solo Dyson incorpora una cámara impulsada por Gap Optical Targeting, capaz de realizar una limpieza interdental de precisión mientras te cepillas.

Dyson CameraJet funciona con 16 millones de líneas de código y un sistema de aprendizaje automático entrenado con 470,000 imágenes dentales recopiladas durante su desarrollo.

Conical Jet

Los especialistas en dinámica de fluidos de Dyson dedicaron años a optimizar el diseño del chorro para lograr una eliminación de placa más eficaz. Para evaluar con precisión su capacidad de limpieza, Dyson desarrolló su propio sustituto de placa dental mediante una colaboración de cinco años con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur. Esto permitió a los ingenieros realizar pruebas e iteraciones de forma ágil y optimizar el rendimiento en la eliminación de placa sin necesidad de llevar a cabo un ensayo clínico cada vez que se introducía una modificación en el diseño.

Los irrigadores bucales tradicionales suelen utilizar un chorro de agua “tipo aguja”, caracterizado por un flujo laminar estrecho y concentrado. En las pruebas realizadas con la placa bacteriana simulada de Dyson, este tipo de chorro perforó un orificio en la placa, pero no logró superar su adherencia ni eliminarla eficazmente. En cambio, el chorro cónico de Dyson emplea una pulverización amplia con una forma cónica exclusiva. Gracias a su mayor cobertura, puede barrer y eliminar la placa en una sola pasada mientras que su funcionamiento optimizado a menor presión ayuda a proteger las encías y el esmalte dental.

Tanque Anti-Gravedad

Su depósito compacto de 12.5 ml para enjuague bucal está diseñado para dispensar enjuague durante el uso.

Dyson CameraJet incorpora un depósito antigravedad con una bomba de diafragma y una cámara de presión que se ajustan durante el uso para proporcionar chorros precisos, controlados y continuos en cualquier posición. A diferencia de los sistemas tradicionales, que pueden introducir aire y reducir su rendimiento al inclinarse, el diseño de Dyson mantiene un flujo constante y fiable.

Esto es especialmente importante al limpiar la parte posterior de los dientes, donde el dispositivo suele utilizarse en posición horizontal. De este modo, el enjuague bucal se libera de forma uniforme y constante cada vez que se activa el chorro de precisión, independientemente de la posición del dispositivo.

(Image credit: Dyson)

Estación de carga

Para que rellenar y cargar el cepillo sea más fácil, Dyson ha diseñado una base que llena el depósito con solo pulsar un botón en tan solo tres segundos.

Entre usos, la base mantiene el dispositivo cargado y almacenado en posición vertical, de forma higiénica y siempre listo para la siguiente sesión de limpieza. Además, incluye un estuche de viaje para que puedas disfrutar de la experiencia completa del Sistema Dental Dyson tanto en casa como fuera de ella.

Cabezal de doble tipo de cerdas

Los dientes no son planos, por eso nuestro cabezal tampoco lo es.

La forma del cabezal del cepillado de Dyson ha sido diseñada para alcanzar una mayor superficie de los dientes durante la limpieza. Su diseño de doble tipo de cerdas está cuidadosamente contorneado para limpiar a lo largo de la línea de las encías.

El cabezal del cepillo cuenta con dos tipos de cerdas: las cerdas internas, ligeramente más firmes, eliminan las manchas superficiales, mientras que las cerdas externas, más suaves, limpian con delicadeza a lo largo de la línea de las encías.

Cada cabezal está equipado con una etiqueta RFID que identifica cuándo está conectado, cuántas sesiones de limpieza ha completado y avisa al usuario cuando es momento de reemplazarlo. Cuando se instala un nuevo cabezal, el ciclo comienza de nuevo.

La gama también incluye una versión Sensitive del cabezal, diseñada para ser aún más suave para personas con dientes y encías sensibles.

Oscilación sónica variable

La exclusiva tecnología de oscilación sónica variable de Dyson modifica continuamente el ángulo de oscilación durante el cepillado, manteniendo las cerdas en movimiento constante y ayudando a evitar que se bloqueen o pierdan eficacia, especialmente en las zonas de difícil acceso.

Pruebas externas han demostrado que esta tecnología permite eliminar hasta un 69% más de placa en zonas de difícil acceso en comparación con los cepillos eléctricos premium líderes del mercado.

Conectividad

Dyson CameraJet cuenta con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth. Su cámara integrada, basada en tecnología de endoscopia de alta calidad, permite a los usuarios visualizar el interior de su boca a través de la función de visualización en tiempo real disponible en la aplicación MyDyson.

La cámara solo se activa durante la visualización en vivo o cuando se utiliza la función de irrigación automática. Las imágenes no se graban ni se almacenan en el dispositivo ni en la nube, por lo que permanecen privadas para el usuario.

A través de la aplicación MyDyson, los usuarios pueden acceder a guías de limpieza, videos explicativos, información sobre sus hábitos de cepillado y limpieza interdental, mapas de cobertura y recomendaciones personalizadas. La aplicación ayuda a identificar las zonas que se están limpiando correctamente, detectar áreas que podrían requerir más atención y mejorar la técnica con el tiempo.

Además, permite personalizar la experiencia de uso, eligiendo entre los modos de limpieza interdental automático o manual, así como ajustar la intensidad del cepillado según las preferencias y necesidades de cada usuario.

Pasta de dientes y enjuague bucal Dyson

Próximamente, Dyson ha diseñado un sistema dental completo para optimizar el rendimiento del Dyson CameraJet. Este incluye una pasta dental exclusiva que no hace espuma, formulada sin SLS (un agente espumante común) para evitar que la espuma obstaculice la visión de la cámara y así permitir que esta vea con claridad y respalde la tecnología Gap Optical Targeting, además de un enjuague bucal de baja espuma formulado para usarse con el chorro de precisión.

Disponibilidad

Dyson CameraJet costará $9,999 pesos mexicanos y estará disponible en dos colores: Ultra Blue y Ceramic Pink.