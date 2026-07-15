Un fan de Steam encuentra "SSD baratos" para armar un sistema de "cartuchos de videojuegos" retro; el único problema es que 2026 es el peor año de la historia para hacerlo

Un usuario de Steam ha encontrado una forma de almacenar juegos en SSD mediante un script de navegación y inicio automáticos.

En la práctica, se trata de «cartuchos de juegos» físicos que incluyen el arte de portada.

Sin embargo, el alto costo de los SSD hace que esta sea una iniciativa costosa (el jugador de Steam tuvo la suerte de conseguir unidades usadas a buen precio).

Las copias físicas de los juegos de PlayStation dejarán de producirse a partir de enero de 2028, y mientras continúa la polémica en torno a esta decisión, se ha descubierto una forma de revivir los soportes físicos en PC —y es, por decir lo menos, novedosa.

Un usuario de Steam en Reddit ha logrado almacenar juegos en SSD SATA «económicos de 2.5 pulgadas», que funcionan efectivamente como los «cartuchos de juegos» de antaño, con arte de portada y un script que navega automáticamente por Steam hasta la página de cada juego. El usuario también señala que es posible iniciar los juegos automáticamente desde cada unidad.

Esto ocurre en medio de un gran revuelo entre los jugadores tras la revelación del plan de Sony de eliminar los discos físicos de juegos, supuestamente para cuando llegue su próxima consola PlayStation. Es una medida muy controvertida que ha unido a los jugadores de todas las plataformas en la lucha por conservar los discos y garantizar que la propiedad de los juegos permanezca intacta.

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Dicho esto, los soportes físicos para PC llevan mucho tiempo en desuso, ya que las computadoras de escritorio modernas no vienen con unidad de disco y casi no hay editoriales que vendan copias físicas para esta plataforma.

Dado que la mayoría de los juegos solo son accesibles digitalmente en PC, en teoría esos títulos podrían ser retirados a los compradores en cualquier momento. El problema es que figuras favorables a los consumidores como Gabe Newell, quien dirige Valve, la empresa propietaria de Steam, no estarán al mando para siempre.

Así que, en el futuro, bajo un nuevo liderazgo, es posible que se introduzcan más medidas en contra de los consumidores, u otros aspectos de los videojuegos para PC que no les agradan, como el DRM (por ejemplo, Denuvo).

(Image credit: Capcom / CD Projekt Red / EA)

¿Te imaginas si los editores de juegos para PC adoptaran este sistema de «cartuchos de juego»? Es una idea inteligente y un buen concepto, pero claramente no es realista. Para empezar, sería un método prohibitivamente caro para reintroducir las copias físicas de los juegos de PC.

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Por supuesto, plataformas como Epic Games y Steam exigen que los usuarios inicien sesión y tengan su aplicación instalada para jugar, así que, de todos modos, aún estamos muy lejos de la verdadera propiedad de las copias de los juegos.

Sin embargo, este concepto encajaría perfectamente con GOG, una plataforma libre de DRM que no requiere un lanzador para jugar los juegos comprados; en otras palabras, en GOG eres el dueño absoluto de los juegos que compras.

Hay que admitir que la idea de que los editores lancen cartuchos de juegos para PC en forma de SSD es una quimera, especialmente con el estado actual del mercado de hardware y la crisis de la memoria RAM, a lo que se suma el aumento vertiginoso de los precios de los SSD.

La idea llega en el momento equivocado, entonces, pero si la crisis de la memoria RAM alguna vez se calma, tal vez veamos a más aficionados a la PC haciendo esto —y quizás incluso a algún que otro editor.

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