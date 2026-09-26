Renault 8 Gordini Concept: el clásico francés regresa como un coupé eléctrico de 270 CV

¡El Renault 8 Gordini está de regreso! Pero, ¿tiene algo nuevo que ofrecer? A continuación la respuesta.

La marca presentó el Renault 8 Gordini Concept, un coupé eléctrico biplaza que recupera el espíritu del legendario Renault 8 Gordini de 1964 y lo lleva a una propuesta inspirada en el automovilismo moderno.

Durante los últimos cinco años, Renault ha explorado sus 128 años de historia mediante creaciones únicas basadas en algunos de sus modelos más representativos. Después del R17 electric restomod x Ora Ïto y del Renault 5 Diamant, creado junto con Pierre Gonalons, ahora es el turno de "la Gorde".

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El nuevo concept apuesta por una carrocería baja y ancha, una postura radical y una motorización eléctrica de 270 CV, con proporciones que recuerdan a un auto de rally actual. Su diseño también retoma el ADN Gordini desde una perspectiva moderna y con inspiración en el espíritu «café racer».

“Con Renault 8 Gordini Concept queríamos despertar emociones inspirándonos tanto en nuestro patrimonio como en la modernidad, reuniendo los iconos de ayer y los del futuro”, explicó Alexandre Malval, VP Diseño de Renault.

Un Renault 8 Gordini pensado para la era eléctrica

El Renault 8 Gordini original llegó en 1964 con un motor trasero de 95 CV y arquitectura de propulsión trasera. Sus prestaciones de competición lo convirtieron en un vehículo eficaz, aunque también exigente para quien estaba detrás del volante.

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El modelo, conocido cariñosamente como «la Gorde», se convirtió además en una escuela para toda una generación de pilotos, entre ellos Jean Ragnotti. Al asociar el nombre Gordini con una versión deportiva de un modelo de serie, Renault acercó las altas prestaciones a un público más amplio una década antes del fenómeno GTI.

El nuevo concept retoma esa filosofía, aunque sustituye la mecánica original por un motor eléctrico de 270 CV.

El prototipo mide 4.12 metros de largo, 1.88 metros de ancho y 1.27 metros de alto, con unas proporciones compactas y dinámicas. También incorpora llantas de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás, reforzando su apariencia de auto de competición.

A diferencia del modelo histórico de cuatro puertas, el concept adopta una carrocería coupé de dos puertas. El frontal incorpora una firma luminosa en forma de V y seis faros, mientras que la parte trasera es ancha, musculosa y esculpida para evocar la arquitectura de motor trasero y propulsión del Renault 8 original.

Más de 300 propuestas para crear el nuevo concept

A diferencia del R17, que nació de una colaboración entre el diseñador Ora Ïto y los equipos de Renault, el Renault 8 Gordini Concept fue concebido completamente por los equipos de diseño de la marca.

El proyecto comenzó con un concurso interno en Renault Design, en el que los diseñadores presentaron espontáneamente más de 300 bocetos.

Las propuestas abarcaron desde interpretaciones retro hasta diseños futuristas, además de conceptos que combinaban elementos del patrimonio de Renault con soluciones modernas y propuestas inspiradas en los GT.

De todos estos trabajos se seleccionaron dos proyectos para desarrollar maquetas a escala 2:5. La comparación de ambas propuestas permitió construir una nueva interpretación que reuniera elementos de cada una.

Un diseño inspirado en el automovilismo y las motos café racer

El Renault 8 Gordini Concept busca conservar algunos de los rasgos más reconocibles del modelo original, pero reinterpretándolos para crear una imagen más dinámica.

La línea de carácter situada a media altura de la carrocería se mantiene y ahora también cumple una función aerodinámica al dirigir el flujo de aire hacia una nueva entrada. Los pasos de rueda rectangulares también permanecen para reforzar el aspecto musculoso del perfil.

En el frontal, la ausencia de parrilla permite recuperar el característico diseño biselado del Renault 8. Los faros adicionales de las versiones de rally se reinterpretan mediante una firma luminosa con seis proyectores redondos.

También se conservan elementos como los retrovisores tipo concha y la rejilla que recorre la base del parabrisas. En la parte trasera, la rejilla de ventilación mantiene funciones tanto estéticas como funcionales.

El diseño sigue además la filosofía «café racer», que busca modernizar vehículos clásicos eliminando elementos considerados innecesarios y resaltando los materiales y componentes mecánicos.

Por ello, la antigua moldura cromada lateral ahora está integrada directamente en la carrocería y se convierte en una línea de tensión. También se redujeron las líneas de unión para reforzar la pureza escultórica del vehículo. En el cofre, por ejemplo, no existe una junta visible y puede desmontarse de una sola pieza, como ocurre en algunos autos de competición.

La doble franja blanca ahora forma parte del diseño

Uno de los elementos más reconocibles del Renault 8 Gordini original es su característica doble franja blanca. En el nuevo concept, estas líneas dejan de ser únicamente un recurso decorativo y pasan a convertirse en un elemento estructural que organiza diferentes partes del vehículo.

Componentes como la rejilla ubicada en la base del parabrisas y el grafismo luminoso de las luces traseras se alinean con ellas. Las franjas también se extienden hacia el habitáculo, recorriendo la parte superior del tablero y pasando progresivamente del blanco al azul.

El color exterior retoma además el Bleu de France asociado al Renault 8 Gordini original. La reinterpretación emplea una construcción de tres capas que combina nácar y un ligante teñido de azul para generar mayor profundidad visual.

Otros detalles recuperados incluyen la tipografía del nombre Gordini, inspirada en la utilizada en 1964, las estrías del emblema original y un nuevo emblema «8» compuesto por ocho segmentos.

En el interior aparece también un escudo inspirado en el rombo que llevaba el modelo histórico en el frontal.

Un interior minimalista con aluminio, Alcantara y pantallas

El habitáculo mantiene algunos códigos del Renault 8 original, aunque los lleva hacia una interpretación mucho más moderna.

El cuadro de instrumentos recorre el ancho del habitáculo y el tablero adopta la forma de una banda horizontal de aluminio cepillado sobre la que se colocan relojes circulares. Sus gruesos marcos retoman visualmente el diseño tridimensional de los faros exteriores.

Los materiales plásticos fueron sustituidos por aluminio cepillado y superficies tapizadas en Alcantara®, mientras que los asientos baquet reinterpretan gráficamente los del modelo original.

La parte central de los asientos está cubierta de pana azul, en contraste con las zonas negras y como referencia a los antiguos asientos planos sin reposacabezas.

El carbono utilizado en la carrocería no llega al habitáculo. En su lugar, los indicadores circulares son pantallas digitales que parecen flotar sobre el tablero de aluminio, acompañadas por iluminación ambiental indirecta.

El interior también reduce al mínimo el número de piezas y elementos visuales para mantener la atención en la conducción. El único elemento que destaca especialmente es el punto rojo del botón del cronómetro situado en el centro del tablero.

Un prototipo que también forma parte del patrimonio de Renault

El Renault 8 Gordini Concept no se plantea únicamente como una reinterpretación de un modelo histórico. El proyecto forma parte de la estrategia de Renault para mantener vivo su patrimonio mediante creaciones únicas que establecen un diálogo entre pasado y futuro.

El prototipo está destinado a formar parte de la historia y patrimonio de la marca junto con vehículos históricos, archivos y obras de arte que se reunirán en el futuro museo Renault Collections de Flins.

La presentación del Renault 8 Gordini Concept tendrá lugar el 24 de septiembre en el Renault Carwalk. Posteriormente, estará expuesto en el stand de Renault durante el Salón del Automóvil de París, del 12 al 18 de octubre de 2026.

Amédée Gordini, el hombre detrás de «la Gorde»

La historia del Renault 8 Gordini también está ligada a Amédée Gordini, considerado un verdadero mago de la mecánica.

Su colaboración con Renault comenzó en 1957 con el Dauphine Gordini, cuyo motor pasó de 32 a 37 CV. Aquello marcó el inicio de una historia que culminaría con el Renault 8 Gordini y sus características dobles franjas blancas.

Gordini tenía una particular manera de trabajar. En lugar de utilizar una mesa de dibujo, se colocaba junto al operador de la fresadora y le indicaba directamente cómo debía mecanizar cada pieza, incluido el material que tenía que retirarse del bloque motor. Después entregaba la pieza terminada al dibujante técnico para que elaborara los planos.

Una filosofía que convirtió a Gordini en una figura asociada con la transformación de motores modestos en auténticos «pura sangre» y que ahora vuelve a inspirar al Renault 8 Gordini Concept en su transición hacia la propulsión eléctrica.