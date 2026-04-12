La nueva cafetera de Smeg prepara café espresso caliente o frío en tres minutos; la probé y dije que es "un auténtico placer usarla" cada mañana
La Smeg ECF03 llega acompañada de un nuevo y elegante molinillo de café para que tu rutina matutina sea perfecta
Smeg acaba de lanzar una nueva cafetera compacta capaz de preparar espresso caliente y frío en solo tres minutos. La Smeg ECF03, que antes solo estaba disponible en Europa, ya está a la venta en Estados Unidos por 840 dólares.
La nueva máquina tiene un diseño de inspiración retro con líneas suaves y curvas, un acabado brillante y detalles en acero inoxidable, pero no solo queda genial en la encimera de tu cocina, sino que además prepara un café excelente. Probé la Smeg ECF03 cuando se lanzó en el Reino Unido en octubre y le otorgué cinco estrellas gracias a su combinación ganadora de estilo y rendimiento.
Se calienta rápidamente y mantiene una temperatura y presión constantes para garantizar que obtengas exactamente los mismos resultados cada vez. Durante mis pruebas, me gustó especialmente el manómetro frontal, que te ayuda a ver si has logrado una buena extracción incluso antes de probar tu bebida. La máquina y sus accesorios también dan la sensación de estar bien construidos, y características como un cajón para accesorios oculto detrás de la bandeja de goteo y un útil calentador de tazas aumentan su atractivo.El artículo continúa a continuación.
Noté que la ECF03 «prepara un espresso caliente y frío consistentemente excelente», siendo el modo de preparación en frío particularmente útil como base para lattes helados y cócteles. Según Smeg, la máquina puede preparar café frío en tres minutos, pero durante mis pruebas, descubrí que se acercaba más a los dos.
"En general, es un auténtico placer usar la ECF03 y, durante mis pruebas, me resultó difícil encontrarle defectos", concluí.
Y eso no es todo: Smeg también ha presentado un nuevo molinillo de café para acompañar al ECF03, con fresas cónicas de acero inoxidable y 15 ajustes de molienda para que puedas conseguir el tamaño de molienda perfecto para tus granos de café preferidos.
El molinillo de café multiuso de Smeg (ya a la venta por 300 dólares) te permite moler una dosis preestablecida o controlar la dosificación manualmente si lo prefieres. Su tolva tiene capacidad para hasta 250 g de granos frescos y se bloquea en posición cerrada para que puedas retirarla con seguridad mientras está llena. El molinillo también cuenta con un sistema antiestático para evitar el problema tan común de que el café se pegue al molinillo, lo que provoca desorden y desperdicio.
Está disponible en los mismos colores que la máquina de espresso ECF03: negro, blanco, verde pastel, crema y azul pastel.
Estos dos nuevos lanzamientos llegan solo unos días después de que Smeg anunciara que su compacto Mini Milk Frother ya está disponible en negro mate y blanco, lo que te ofrece aún más opciones a la hora de decorar tu rincón del café.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores cafeteras
1. La mejor para espresso:
Breville Barista Touch Impress
2. La mejor para viajar:
Breville Luxe Brewer Thermal
3. El mejor todo en uno:
Ninja Luxe Café
4. La mejor Nespresso:
Krups Nespresso Pixie
Cat is TechRadar's Homes Editor, covering smart home tech, kitchen appliances, vacuums, haircare and more. She's been a tech journalist for 15 years, having worked on print magazines including PC Plus and PC Format, and is a Speciality Coffee Association (SCA) certified barista. Whether you want to invest in some smart lights, find your ideal hair styler, or pick the espresso machine of your dreams, she's the right person to help.
- Antonio QuijanoEditor