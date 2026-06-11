Ninja te acaba de dar una buena razón para renovar tu cafetera, con la nueva versión compacta de la Ninja Luxe Café

La Ninja Luxe Café Mini Plus es una nueva máquina de café espresso semiautomática

Prepara café espresso y café de filtro, y puede espumar leche automáticamente

Es más pequeña y más asequible que otros modelos de la gama Ninja Luxe Café

Ninja acaba de lanzar una nueva versión compacta de su popularísima máquina de espresso. La Ninja Luxe Café Mini Plus reúne casi todas las funciones de preparación de la Luxe Café de tamaño estándar en una carcasa mucho más pequeña, lo que la convierte en una excelente opción para cocinas pequeñas donde el espacio en la encimera es escaso.

En nuestra reseña (contenido en inglés) de la Ninja Luxe Café, le otorgamos a la versión de tamaño completo cuatro estrellas y media de cinco, gracias a su capacidad para preparar un café consistentemente delicioso con un mínimo esfuerzo. Es una máquina semiautomática con molinillo y báscula de dosificación integrados, que te guía a través del proceso de preparación de la bebida perfecta, incluso si eres un principiante total.

También puede espumar leche de forma automática o manual (solo tienes que levantar la varilla de vapor unos grados para tomar el control tú mismo), y puede preparar café de filtro, lo que la convierte en una solución integral para todas tus necesidades de preparación de café.

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La nueva Luxe Café Mini Plus hace todo eso, utilizando la misma tecnología Barista Assist para calibrar los ajustes de molido y el tamaño de la dosis, y ofreciendo la opción de cestas de espresso de una o dos dosis.

(Image credit: SharkNinja)

Reúne todas esas funciones para preparar café en un diseño mucho más compacto que el de sus modelos anteriores (todas las dimensiones se indican en alto x ancho x largo):

Ninja Luxe Café Mini Pro: 13.4 x 10.1 x 12.2 pulgadas / 34.1 x 25.6cm x 30.9

13.4 x 10.1 x 12.2 pulgadas / 34.1 x 25.6cm x 30.9 Ninja Luxe Café Premier: 14.6 x 13.2 x 13.5 pulgadas / 37.2 x 33.6 x 34.4cm

14.6 x 13.2 x 13.5 pulgadas / 37.2 x 33.6 x 34.4cm Ninja Luxe Café Pro: 14.8 x 13.3 x 14 pulgadas / 37.7 x 33.7 x 35.5cm

Lo único que le falta es la posibilidad de preparar café de extracción en frío, pero si eso no es un factor decisivo, se trata de una cafetera pequeña y muy competente que te permitirá preparar bebidas con calidad de cafetería sin necesidad de tener experiencia como barista.

La Luxe Café Mini Plus también es más asequible que las máquinas de tamaño estándar de Ninja, con un precio de venta al público de 499,99 $ / 499,99 £ (unos 710 $ AU) en comparación con los 549,99 $ / 549,99 £ (unos 850 $ AU) de la Ninja Luxe Café Premier, o los 699,99 $ / 699,99 £ (unos 1100 $ AU) de la Ninja Luxe Café Pro. Ya está disponible para comprar directamente en Ninja en el Reino Unido, y la tienda de EE. UU. está a la espera de recibir más existencias. Al momento de escribir este artículo, aún no está disponible en Australia.

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Pruebo la Ninja Luxe Café Mini Plus muy pronto para ver si puede ganarse un lugar en nuestro resumen de las mejores máquinas de espresso. Sigue atento a TechRadar para conocer todos los detalles.

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