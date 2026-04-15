KitchenAid lanza nuevas máquinas de espresso compactas optimizadas para café helado
Para esta época de calor, serán muy efectivas
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- KitchenAid anunció una nueva gama de tres máquinas de café espresso
- Se elaboran a temperaturas más bajas, lo que las hace perfectas para bebidas con hielo
- Estarán disponibles para su compra en línea a partir del 4 de mayo
KitchenAid, la marca detrás de algunos de nuestros electrodomésticos de cocina favoritos, incluyendo algunas de las mejores cafeteras , ha presentado su nueva gama de máquinas de espresso instantáneo, y si eres como yo y no te cansas del café helado, querrás echarles un vistazo.
La gama de máquinas de espresso totalmente automáticas con función para café helado consta de tres modelos: KF2, KF3 y KF4, que estarán disponibles para su compra en la tienda online de KitchenAid a partir del 4 de mayo. Se diferencian de la línea actual de máquinas de espresso totalmente automáticas de la marca en algunos aspectos, pero, al igual que esos modelos, están diseñados para satisfacer tanto a principiantes como a aficionados al café más experimentados.
Cada modelo es notablemente más compacto que la KitchenAid KF6 o la KitchenAid KF8 ; son aproximadamente un 25 % más pequeños. Además, preparan el café a temperaturas más bajas que esos modelos, para que puedas disfrutar tanto de café caliente como de bebidas frías, y ofrecen un amplio menú de programas preestablecidos con hasta 24 bebidas, según el modelo.El artículo continúa a continuación.
Chadwick Ries, director global de producto, marca e información estratégica, comentó: "Desde un café helado perfectamente preparado hasta bebidas clásicas de espresso, esta máquina compacta ofrece variedad, rendimiento y un funcionamiento silencioso en un formato que se adapta sin esfuerzo a cualquier hogar y a la vida cotidiana".
La KF2 tiene un precio inicial de $799.99 dólares, la KF3 de $999.99 dólares y la KF4 de $1,299.99 dólares. Los precios internacionales están por confirmar. Todas cuentan con la certificación Quiet Mark, lo que significa que no harán ruido al preparar sus bebidas. Además, las tres incluyen los sistemas IntelliGrind y Aroma Balance de KitchenAid, que permiten que cada máquina ajuste la configuración de preparación según el tipo de grano de café.
En los tres modelos hay dos maneras de espumar la leche. El KF2 viene equipado con una varilla de vapor automática Panarello, ideal para practicar tus habilidades de barista y perfeccionar tu arte latte, mientras que el KF3 y el KF4 incorporan el sistema AutoMilk de KitchenAid, que te permite espumar la leche con la consistencia perfecta con solo pulsar un botón, ya sea una espuma suave y brillante para lattes o una espuma más densa para un capuchino.
Como ya se mencionó, podrás adquirir los modelos KF2, KF3 y KF4 a partir del 4 de mayo. También puedes suscribirte a la lista de correo de KitchenAid para ser el primero en enterarte del lanzamiento de nuevos modelos.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.