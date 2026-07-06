Valve te muestra cómo armar tu propia pantalla de papel electrónico para la Steam Machine, y es una modificación de la carcasa que nunca pensé que necesitaría

Valve comparte archivos de código abierto para una pantalla de papel electrónico para la Steam Machine

Cualquiera puede descargar, editar y compartir los archivos

La pantalla se puede acoplar al cuerpo de la Steam Machine y mostrar información útil

Tengo que admitir que, después de que Valve anunciara el precio de la Steam Machine de 1,049 dólares / 879 libras (alrededor de 1,500 dólares australianos), mi entusiasmo por esta PC para videojuegos compacta se desplomó; sin embargo, una medida reciente de la empresa ha contribuido en cierta medida a recuperar mi confianza.

Como señaló Brad Lynch en Twitter, Valve ha compartido las instrucciones, los archivos de impresión 3D, el software y la lista de materiales necesarios para que la gente pueda construir su propia pantalla de papel electrónico que se pueda acoplar al cuerpo de la Steam Machine, la cual luego se puede usar para mostrar información como las temperaturas y el rendimiento de los componentes de la PC.

Valve uploaded the full BOM list, 3D print files, and instructions for those who want to build their own E-Ink faceplate for the Steam Machine“Inkterface” was first shown off alongside the initial Steam Hardware announcements last yearhttps://t.co/9uylbczqg2 pic.twitter.com/MirrJP34LlJuly 2, 2026

Conocida como «inkterface», esta segunda pantalla convierte a la Steam Machine en una PC de aspecto retro, y es un excelente recordatorio de por qué los videojuegos para PC pueden ser tan divertidos, así como de por qué, a pesar de tener sus propios problemas, Valve sigue siendo una de las empresas más interesantes de la industria de los videojuegos.

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Esto es lo que Valve sugiere que necesitas:

Hazlo tú mismo

El hecho de que Valve comparta estos archivos e instrucciones como código abierto es muy loable, ya que significa que cualquiera puede usarlos, modificarlos, actualizarlos y mejorarlos sin pagar ni un centavo, siempre y cuando cuente con las herramientas y los materiales adecuados.

No me imagino a Sony o Nintendo apoyando, y mucho menos alentando, a sus clientes a modificar sus consolas. La apuesta de Valve por el código abierto (véase también su uso de Linux para SteamOS) demuestra que, si bien está adoptando un enfoque similar al de las consolas en algunos aspectos con la Steam Machine, no ha abandonado por completo la apertura y la personalización de los videojuegos para PC.

Poder armar tu propia computadora, ajustarla y modificarla, es una de las cosas que más me encantan de los videojuegos para PC, así que es genial ver que Valve no ha abandonado por completo sus raíces en el mundo de la PC. El hecho de ofrecer formas de agregar componentes extraños, peculiares, pero también útiles, a la Steam Machine de repente la hace mucho más interesante.

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Por supuesto, sigo pensando que armar tu propia PC compacta para juegos e instalar SteamOS para crear tu propia Steam Machine es una forma más rentable (y más divertida) de hacerlo y, una vez más, es una prueba de lo abiertos que pueden ser los videojuegos para PC.

Incluso si no tienes el tiempo, los materiales o las ganas de armar tu propia pantalla «inkterface» para tu Steam Machine, igual podrás beneficiarte, ya que otros ensambladores, e incluso minoristas, podrán fabricar las suyas y venderlas.

El éxito futuro de la Steam Machine, entonces, podría depender de su capacidad para ser modificada, lo que también podría ser la clave para prolongar su vida útil. Aunque todavía no estoy del todo convencido, esto ayuda en cierta medida a que su elevado precio sea un poco más fácil de aceptar.

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