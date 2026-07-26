La fallida carcasa Companion Cube para Steam Machine regresa como un diseño para impresión 3D, y no es el único proyecto DIY inspirado en la PC para juegos de Valve

Alguien ha creado una versión personalizada de la carcasa del Companion Cube para la Steam Machine.

Este proyecto de bricolaje se encuentra en Printables y puede imprimirse en 3D para quienes cuenten con el equipo y los conocimientos necesarios.

Cada vez hay más proyectos personalizados relacionados con la Steam Machine, desde carátulas hasta versiones alternativas completas de la PC para videojuegos.

¿Recuerdas la desafortunada carcasa Companion Cube para la Steam Machine? Hace unas semanas Valve canceló el proyecto después de que Dbrand no consiguiera la autorización oficial para fabricar esta carcasa rígida para la PC de videojuegos. Sin embargo, el concepto ha regresado, ahora en forma de un proyecto de bricolaje para impresión 3D.

De acuerdo con Tom's Hardware, un usuario de Printables llamado Jaron publicó los archivos necesarios para que cualquiera pueda imprimir en 3D su propia versión de la Companion Cube de Dbrand (como señaló previamente una publicación en X). Los archivos incluyen todas las piezas para imprimir, instrucciones completas de ensamblaje —acompañadas de ilustraciones en video— y una lista de los componentes adicionales necesarios, como tornillos y otros elementos.

Como también se aclara en X, se trata de una creación realizada por un fan "desde cero", basada únicamente en imágenes de la Companion Cube de Dbrand. Queda por ver si esto llamará la atención de los abogados de la propia Dbrand, aunque considerando lo ocurrido con Valve, es posible que exista cierto margen de tolerancia.

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El creador también deja claro que la carcasa no es un producto oficial, no está relacionada con Valve y que no utiliza "ningún recurso oficial de ningún videojuego".

Eso sí, Jaron advierte lo siguiente: "No he realizado pruebas térmicas exhaustivas, pero la carcasa no bloquea ninguna entrada o salida de aire. Además, la abertura con el logotipo en la placa frontal proporciona un poco de ventilación adicional, por lo que no creo que esta carcasa cause problemas de refrigeración".

Mis principales preocupaciones con la Companion Cube original de Dbrand estaban relacionadas precisamente con la refrigeración, especialmente durante días calurosos o cuando la Steam Machine se utiliza en espacios reducidos, como un mueble para televisión. Y esa inquietud sigue vigente con esta versión creada por la comunidad.

Aun así, si te decepcionó la cancelación de la carcasa de Dbrand, cuentas con una impresora 3D y te animas a fabricar la tuya —además de tener cierta habilidad con un cautín para soldar—, ahora ya puedes hacerlo.

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Otros dispositivos compatibles con la Steam Machine

(Image credit: Goldboat90 on Reddit)

Desde que salió la Steam Machine, inevitablemente ha habido mucho interés en torno al dispositivo, a pesar de su elevado precio. Entonces, además de este clon de la carcasa del Companion Cube, que ya fue descartada, ¿qué más hay disponible en cuanto a personalización de la Steam Machine?

Las nuevas carátulas (paneles frontales) son muy populares y representan un proyecto mucho más sencillo que la carcasa mencionada anteriormente, como lo muestra este ejemplo en Reddit (vea la imagen de arriba). Me gusta mucho el diseño de listones que se ve aquí, y entiendo por qué ha tenido tan buena acogida entre otros usuarios de Reddit (aunque la versión azul no me convence tanto).

(Image credit: PoisonISSweet666 on Reddit)

También es bastante común encontrar una gran cantidad de computadoras personalizadas de formato pequeño (SFF) que son versiones de «hazlo tú mismo» de la Steam Machine, las cuales suelen contar con componentes más potentes (y, al mismo tiempo, son inevitablemente más grandes que la computadora de Valve). «The Orange Box», tal como se