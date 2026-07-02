Las GPU Radeon de AMD podrían ser la próxima víctima de la crisis de la memoria RAM, lo que hace que esta oferta de PC para juegos parezca una ganga aún mayor

Según se informa, AMD está preparando un aumento de precios del 10 % en los kits de memoria gráfica para las GPU Radeon.

Esto significa que los minoristas podrían aumentar los precios de las GPU Radeon de marcas como Sapphire o Asus.

Este caso es otro ejemplo más de lo mucho que la crisis de la memoria RAM está afectando al mercado de las computadoras personales.

Los videojuegos se están convirtiendo en un pasatiempo costoso tanto para los jugadores de consola como para los de PC, y todo se debe a la actual crisis de la memoria RAM. Desafortunadamente, los componentes de GPU de otro fabricante podrían ser la próxima víctima de los aumentos de precios.

Según informa VideoCardz, AMD planea un aumento de precios del 10 % en los kits de memoria gráfica para sus GPU Radeon este mes de julio, de acuerdo con una nueva publicación en el foro Board Channels. Esto significa que los socios AIB de AMD, como Sapphire y Asus, pagarán más por los componentes, lo que podría traducirse en precios de venta al público más altos para las GPU Radeon.

La publicación de Board Channels indica que estas subidas de precios son consecuencia de la «escasez global de chips de memoria gráfica», incluida la tendencia notable de «precios de mercado en continuo aumento».

Latest Videos From Watch full video here:

Por supuesto, aún no hay confirmación por parte de AMD al respecto, pero de ser cierto, esto no ayuda a la posición de AMD en el mercado de las GPU frente a su feroz rival, Nvidia. Francamente, ambas se encuentran en una situación difícil debido al aumento generalizado de los costos de la memoria, algo que afecta a prácticamente todos los fabricantes de computadoras personales en esta etapa de 2026.

Si bien la mayoría de las GPU RTX del "Equipo Verde" son bastante caras para los consumidores, la ventaja de contar con mejores tecnologías de escalado y un mayor rendimiento bruto al utilizar el trazado de rayos en los juegos las hace más atractivas, en comparación con las GPU Radeon más recientes.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Mientras esperamos la confirmación de AMD, los consumidores deberían empezar a comprar hardware nuevo desde ya. Tanto las GPU de AMD como las de Nvidia siguen siendo caras en varios tiendas, y es una situación difícil para cualquier jugador que busque actualizar su equipo.

Sin embargo, si aún no tienes una PC para juegos, vale la pena estar atento a varias ofertas; y, afortunadamente, la promoción del 4 de julio de Best Buy ya está en marcha, y esta PC para juegos iBuyPower Slate Intel Arc B570 está en oferta por solo $899.99.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, viene con 16 GB de memoria RAM DDR5 (que sería costosa de comprar por separado) y, lo más importante, cuenta con una GPU perfectamente capaz de ofrecer un excelente rendimiento en juegos a resoluciones de 1080p y 1440p.

Al tener en cuenta la situación caótica del mercado de hardware para PC y la posibilidad de más aumentos de precios, es difícil ignorar una oferta como esta, especialmente ahora que la tecnología de escalado XeSS de Intel ha mejorado en los últimos años; así que, si fuera yo, no dudaría en comprarla.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.