Cinco años después de su anuncio, Grand Theft Auto: San Andreas VR por fin ha llegado a Meta Quest 3, gracias a un mod creado por fans que recrea la atmósfera del juego

La versión oficial de Meta para Meta Quest 3 de GTA San Andreas nunca se lanzó

Así que un modder ha creado una versión adaptada para Meta Quest 3

Puedes jugarlo tú mismo, pero no es fácil

La remasterización de Resident Evil 4 en realidad virtual para Oculus Quest 2 era lo mejor que ofrecía la plataforma, por lo que el lanzamiento de Grand Theft Auto: San Andreas en realidad virtual fue, sin duda, la noticia más emocionante del evento Connect 2021 de Meta. Pero nunca llegó. Así que ahora los modders están compensando la mayor decepción de Meta al llevar por fin San Andreas a los sistemas Quest.

De hecho, existe toda una comunidad dedicada a las adaptaciones de realidad virtual que se conecta a través del servidor de Discord de Flat2VR. Uno de sus miembros, llamado GeT_RiCh, se ha propuesto como misión llevar el tan prometido título de GTA a los cascos Quest, aunque necesitarás un Meta Quest 3.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Todavía es un proyecto en desarrollo —puedes seguir las actualizaciones en Discord— y instalar este juego no es tan sencillo como presionar un botón. Como se explica en el GitHub del mod, no solo necesitarás este mod, sino también una copia original de GTA San Andreas de la Tienda Google Play (específicamente la versión 2.11.311 exportada como un APK), un paquete de sonido de PS2 para el juego, una computadora, un casco Quest 3 en modo desarrollador (para autorizar la depuración USB) y alrededor de 15 GB de espacio en tu computadora y 6 GB en tu casco.

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Además, necesitarás mucho tiempo y la confianza de que puedes seguir con precisión los pasos técnicos. Estaba pensando en intentar meterme en el juego antes de escribir este artículo, pero rápidamente me di cuenta de que podría ser un reto.

A pesar de las deficiencias, el esfuerzo es realmente increíble. Curiosamente, también cuenta con la ayuda de Claude, que el modder está utilizando para que le ayude a programar intuitivamente ciertos aspectos del software.

Se puede opinar lo que se quiera sobre la programación intuitiva en el mundo de la programación en general, pero la aparente eficacia de la herramienta para ayudar a alguien a completar un proyecto apasionante a largo plazo como este es realmente increíble.

(Image credit: Rockstar Games)

Más vale tarde que nunca

Nunca se ha confirmado oficialmente qué falló con la versión de Meta del remaster de GTA en realidad virtual, pero se han barajado diversas posibilidades: problemas generales de desarrollo al convertir todos los elementos del juego 2D a una experiencia de realidad virtual en primera persona; dificultades debido a la baja potencia de procesamiento del Quest 2 para manejar el mundo del juego; preocupaciones sobre la rentabilidad (especialmente frente a las enormes ganancias que prometen las expansiones de GTA Online o GTA 6); o cualquiera de una docena de otras posibilidades.

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De cualquier manera, lo único que sabemos es que, tras ese adelanto, GTA San Andreas VR nunca logró salir de la línea de salida.

Muchos han cuestionado esta decisión a lo largo de los años —un GTA en realidad virtual sería un éxito seguro para muchos jugadores— y otros se han sentido constantemente frustrados con Meta por haberlos animado a comprar un casco Quest para luego cancelar el proyecto.

Afortunadamente, ahora hay una forma de jugar, en cierto modo, a San Andreas en realidad virtual en Quest. Sí, es un Quest 3, y sí, no es la adaptación más sencilla de configurar, pero es mejor que nada —que es lo que nos dieron Meta y Rockstar—.

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