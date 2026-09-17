Probé las Snap Specs, los robustos lentes inteligentes con AR de la plataforma social, y superaron mis expectativas en más de un sentido

Los Specs de Snap son sus lentes de realidad aumentada de sexta generación.

Aunque son dispositivos bastante pesados, resultan sorprendentemente cómodas de usar y fáciles de manejar.

Los Specs vienen equipadas con funciones interesantes, entre ellas un nuevo asistente de inteligencia artificial.

Ha pasado casi una década desde que Snap Inc. lanzó sus primeros lentes inteligentes Spectacles en 2016, y la serie ha crecido mucho desde entonces. El modelo original era, en esencia, una extensión de Snapchat, diseñada para grabar clips cortos de 10 segundos para la plataforma social.

Desde entonces, la tecnología de Snap se ha convertido en una sólida plataforma de realidad aumentada, mejorando tanto el hardware como el software a lo largo del camino.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Cesar Cadenas) (Crédito de la imagen: Cesar Cadenas) (Crédito de la imagen: Cesar Cadenas) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Para el otoño de 2026, Snap Inc. lanzará pronto lo que técnicamente es su sexta generación de Spectacles. Sin embargo, parece que la empresa busca un nuevo comienzo, ya que estas lentes inteligentes se conocerán simplemente como Snap Specs.

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Las Specs se presentaron inicialmente en la Augmented World Expo 2026 en junio, y en ese momento se reveló que la empresa estaba poniendo mayor énfasis en los consumidores comunes en lugar de centrarse estrictamente en un público empresarial.

Tuve la oportunidad de probar las Specs yo mismo en la sede de Snap Inc. en Santa Mónica, California. Y de inmediato me quedó claro que estas gafas están diseñadas para ser la puerta de entrada a un vasto ecosistema de realidad aumentada. Aunque me divertí mucho usándolas en una demostración preliminar, la experiencia no estuvo exenta de algunas peculiaridades.

Marcos grandes, pantalla de colores vivos

Aunque estas Specs de sexta generación son mucho más delgadas que las de la generación anterior, siguen siendo bastante voluminosas, con monturas negras gruesas fabricadas con un polímero suizo TR90.

Snap ofrece dos tamaños: un modelo de 47 mm que pesa 132 gramos y uno de 52 mm que pesa 136 gramos. Para quienes llevan la cuenta, eso es significativamente más pesado que un par de lentes inteligentes Meta Ray-Ban, que pesan solo 50 gramos. Pero Snap hizo un buen trabajo al distribuir el peso. Los dispositivos de 52 mm se sintieron bastante cómodos en mi cabeza. Los lentes más pequeñas, de 47 mm, por otro lado, me apretaban las sienes.

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Estos lentes proyectan una pantalla digital con un campo de visión (FoV) de 51 grados frente a tus ojos, lo que brinda un espacio de visualización decente. Snap compara la pantalla flotante con un monitor de escritorio de 24 pulgadas. Si a eso le sumas las lentes de cristal líquido sobre silicio (LCoS), obtienes imágenes vibrantes y de alta resolución.

(Image credit: Cesar Cadenas)

Software inteligente e intuitivo

La mayor parte del tiempo que pasé probando los Specs la dediqué a utilizar el software orientado al consumidor. La interfaz es limpia y fácil de entender. Las funciones están divididas entre los menús Home y My Lenses, mientras que la ventana principal permanece visible dentro de tu campo de visión inmediato. Los objetos digitales se pueden reposicionar mediante un simple gesto de pellizco.

En mi experiencia, arrastrar y soltar ventanas resultó un poco complicado. El proceso fue fluido la mayor parte del tiempo, aunque hubo ocasiones en las que los lentes no detectaron los movimientos de mi mano y tuve que repetir el gesto varias veces.

Navegar por la interfaz requiere algo de práctica, aunque existe una alternativa. Al levantar la mano izquierda hacia la cámara, aparece un menú rápido que permite acceder rápidamente a la pantalla de inicio, así como a otras partes del sistema.

Un aspecto importante de los Specs es el nuevo asistente de IA integrado, Specs Intelligence. Al igual que otros asistentes de IA, como Google Gemini, Specs Intelligence puede proporcionar información relevante según el contexto en respuesta a comandos de voz. Seguirá escuchando hasta que le indiques lo contrario. Ten en cuenta que tendrás que hablar con suficiente volumen para que los micrófonos puedan captar tu voz.

También desarrolla una comprensión de tus rutinas para poder mostrarte información útil cuando la necesites. Me pareció que Specs Intelligence era una de las mejores características de los lentes. Funciona rápidamente y ofrece resultados de búsqueda y sugerencias precisos prácticamente al instante.

Ver las aplicaciones

Tuve acceso a algunas aplicaciones de terceros, como Spotify y Google Docs. En cuanto al audio, las patillas de los lentes tienen altavoces en ambos extremos que apuntan directamente hacia tus oídos. La música de Spotify se escuchaba con una claridad cristalina, con unos bajos bastante potentes. Lo mejor es lo poco que se escapa el sonido. Durante la demostración, mantuve los lentes cerca de mi cara y apenas podía escuchar la música.

Con Google Docs, puedes conectar un teclado inalámbrico a las gafas Specs vía Bluetooth para trabajar sobre la marcha. Es una función muy útil, aunque se notaba cierta latencia entre lo que se tecleaba y lo que aparecía en la página. Pregunté si podía conectar un ratón a las gafas. Me dijeron que, por el momento, los usuarios no pueden conectar ratones de computadora.

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Además del software de terceros, había muchas aplicaciones propias, entre ellas un navegador de Internet, una galería de imágenes, navegación, acceso directo a Snapchat y, lo más destacado, una herramienta de traducción. Lo genial de la herramienta de traducción es que traduce otros idiomas en tiempo real. Un representante de Snap me habló en italiano y el texto traducido apareció en la pantalla unos segundos después de que terminara de hablar.

La verdad es que no sé qué tan precisa es la herramienta de traducción. No hablo italiano, así que no puedo verificarlo por mí mismo, pero pudimos tener una conversación fluida sin ningún problema.

Veredicto preliminar

Los nuevos Snap Specs fueron bastante divertidas de usar. Son cómodos de llevar a pesar de su tamaño, y el software me pareció intuitivo. Sí, los controles por gestos fueron un poco inconsistentes, pero aún queda tiempo antes del lanzamiento oficial para resolver esas peculiaridades.

Al momento de escribir este artículo, puedes reservar las Snap Specs por la astronómica suma de 2,195 dólares (alrededor de 1,640 libras esterlinas / 3,090 dólares australianos) con un depósito de 200 dólares, lo que las convierte en toda una inversión.

La fecha de lanzamiento está prevista para algún momento de este otoño (en otras palabras, antes de finales de noviembre). No se ha dado una fecha exacta. Vale la pena señalar que Snap Inc. permitirá a los interesados probar las gafas inteligentes en la tienda temporal «Specs First Look», ubicada en el centro comercial Westfield Century City de Los Ángeles, a partir del 1 de octubre. Dada esa fecha, parece probable que el lanzamiento sea en octubre.

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