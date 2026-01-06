CES 2026: El AMD Ryzen 7 9850X3D es solo uno de los chips que "Team Red" anunció, aquí todos los detalles

Los procesadores de escritorio de próxima generación de AMD aún no tienen una fecha de lanzamiento confirmada, pero el Equipo Rojo aún no ha terminado con esta generación, ya que presentó el Ryzen 7 9850X3D en el CES 2026 junto con una serie de otros chips.

Empezando por el 9850X3D, se trata esencialmente de una versión más rápida del AMD Ryzen 7 9800X3D, con el mismo número de núcleos, la misma caché y el mismo TDP, pero con una frecuencia máxima adicional de 400 MHz. Puede que no parezca mucho, pero el Ryzen 7 9800X3D es posiblemente el mejor procesador para juegos jamás lanzado, por lo que hacerlo aún más rápido va a despertar mucho interés.

Sin embargo, diré que el Ryzen 7 9850X3D va a quedar eclipsado en gran medida por el otro gran anuncio de AMD en el CES, concretamente los procesadores para portátiles de la serie Ryzen AI 400. Como respuesta del Equipo Rojo a los nuevos procesadores Intel Core Ultra 300 anunciados el año pasado, estos chips pretenden quitarle algo de impulso a Intel para empezar el año.

La serie AMD Ryzen AI 400 llega para plantarle cara a sus rivales

Con mucha expectación en torno a la nueva serie Intel Core Ultra 300, AMD está eligiendo el momento adecuado para lanzar su nueva línea de chips móviles.

En la parte superior de la gama se encuentra el Ryzen AI 9 HX 475, un chip de 12 núcleos y 24 hilos con una frecuencia de reloj de 5,2 GHz, hasta 54 W de cTDP, 36 MB de caché y una NPU de 60 TOPS, que según AMD es la NPU x86 más potente que se puede conseguir. Lo completa una iGPU Radeon 890M con 16 unidades de cómputo y una frecuencia de reloj de la GPU de 3,1 GHz.

El siguiente nivel es el Ryzen AI 9 HX 470, que parece casi idéntico al HX 475, excepto por una NPU ligeramente más lenta con 55 TOPS. El resto de la gama se completa como era de esperar, como se puede ver a continuación.

Swipe to scroll horizontally SKU de lanzamiento de la serie AMD Ryzen AI 400 Header Cell - Column 0 Núcleos | Hilos Aumento máximo (GHz) Cache (MB) Velocidad de memoria (MT/s) NPU TOPS Unidades de cómputo iGPU Ryzen AI 9 HX 475 12 | 24 5.2 36 8,533 60 16 Ryzen AI 9 HX 470 12 | 24 5.2 36 8,533 55 16 Ryzen AI 9 465 10 | 20 5 34 8,533 50 12 Ryzen AI 7 450 8 | 16 5.1 24 8,533 50 8 Ryzen AI 7 445 6 | 12 4.6 14 8,000 50 4 Ryzen AI 5 435 6 | 12 4.5 14 8,000 50 4 Ryzen AI 5 430 4 | 8 4.5 12 8,000 50 4

No puedo decir mucho sobre las afirmaciones de rendimiento que AMD hace sobre estos procesadores en sus presentaciones y materiales de prensa, como el supuesto rendimiento medio un 71 % más rápido en la creación de contenido o el rendimiento multitarea medio un 29 % más rápido del HX 470 en comparación con el Intel Core Ultra 9 288V.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es una comparación un poco extraña, ya que el 288V es un chip Intel Lunar Lake destinado a portátiles finos y ligeros, a diferencia del Intel Core Ultra 9 285HX, más potente, que es realmente la comparación más adecuada en este caso, ya que estos son los chips que se encuentran en los portátiles para juegos y creadores.

¿Supondrá eso una gran diferencia al final? Lo veremos cuando los tengamos todos para probarlos en los próximos meses, ya que, en última instancia, serán las cifras las que lo dirán.

Los nuevos chips de AMD ofrecen mucho más que ruido de IA añadido en 2026

Como era de esperar, la nueva línea de procesadores AMD presentada en el CES 2026 se inclina en gran medida hacia el «entorno» actual de la IA y, para muchos entusiastas de las computadoras y jugadores que esperan más, es posible que el Ryzen 7 9850X3D no sea suficiente para satisfacer plenamente a los consumidores.

Sin embargo, el panorama móvil parece mucho más competitivo para Intel, ya que los fabricantes de computadoras portátiles se preparan para lanzar en los próximos meses computadoras portátiles con tecnología Intel Panther Lake, por lo que hay mucho por lo que emocionarse si estás pensando en actualizar tu computadora portátil en 2026.

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página de noticias sobre la CES 2026 para conocer las últimas novedades y nuestras opiniones prácticas sobre todo tipo de productos, desde televisores inalámbricos y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial.

¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para estar al tanto de las últimas novedades de la CES!