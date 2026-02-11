Los rumores sugieren que la CPU insignia de próxima generación de Intel podría consumir toda la energía de tu PC, pero no te preocupes todavía
La CPU insignia Nova Lake de Intel, con un consumo energético de 700W
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Se rumorea que el buque insignia de Nova Lake alcanzará un consumo energético de 700 W.
- Sin embargo, se trata de una cifra de potencia máxima efímera (y aún es solo un rumor).
- La realidad puede ser que el buque insignia de próxima generación sea más una CPU para entusiastas que lo que ha sido hasta ahora, pero eso no se reflejará necesariamente en los niveles inferiores de Nova Lake.
Se rumorea que el procesador de escritorio insignia de última generación de Intel alcanzará niveles sorprendentes de consumo de energía, aunque hay mucho que analizar al respecto y no debemos alarmarnos todavía por el consumo monstruoso de vatios de las CPU.
En primer lugar, el rumor en sí, y solo es un rumor, proviene de un filtrador habitual de hardware en X, Kopitekimi7, tal y como ha señalado VideoCardz.
El procesador Nova Lake de gama alta, que según los rumores tiene 52 núcleos (y es un modelo «K» desbloqueado que se puede overclockear, por lo que el filtrador se refiere a él como «NVL-K»), aparentemente alcanza un consumo energético de más de 700 vatios a "plena carga".
Volveré en un momento a lo que eso significa exactamente, pero obviamente es una cifra enorme, teniendo en cuenta que se trata de la potencia que se suministra a la CPU, y solo eso (no la carga total del sistema en vatios de todos los componentes del PC, como alguien en X pidió que se aclarara).
Si te preguntas cómo es posible que el buque insignia de Nova Lake para computadoras de escritorio tenga 52 núcleos, es porque la mayoría de ellos son núcleos de eficiencia o núcleos de bajo consumo (pequeños): hay 32 y cuatro de estos respectivamente, además de 16 núcleos de rendimiento (normales).
Este buque insignia Core Ultra 9 es supuestamente un modelo de doble chip, lo que significa que esos núcleos se dividen en dos chiplets, como ya se ha visto en las CPU de escritorio de gama alta de AMD, y Nova Lake cuenta con Big Last-Level Cache (bLLC), que es esencialmente el equivalente de Intel al 3D V-Cache (modelos X3D) de AMD.
Es demasiado pronto para empezar a preocuparse por los niveles de calor del "Lake Supernova"
Bien, ¿qué está pasando aquí y qué podría significar para el comprador medio de PC (o para quien quiera actualizar su equipo) cuando aparezca Nova Lake? (Estos chips para computadoras de escritorio podrían debutar a finales de este año, o posiblemente en 2027; Intel no ha confirmado exactamente cuándo, aunque deberíamos tener algunos chips en 2026, pero por lo que sabemos podrían ser las variantes para computadoras portátiles).
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
La cifra que ha dado Kopitekimi7 —que puede ser exacta o no, hay que señalar— es de 700 W a plena carga, lo que, según aclara el filtrador, es sin límites de potencia. En otras palabras, se trata, en teoría, del límite absoluto de potencia que puede alcanzar temporalmente la CPU (conocido como «PL4»), que, fundamentalmente, es una carga momentánea, no un nivel de potencia de trabajo.
Por supuesto, sigue siendo necesario un PC con una placa base y una fuente de alimentación (además de refrigeración de la CPU) que pueda soportar un pico tan fugaz. Además, podemos compararlo con el PL4 del procesador insignia Raptor Lake de Intel, que alcanzó un pico de 314 W, por lo que esto es bastante más del doble.
En efecto, esto es un indicio de que Nova Lake podría consumir más energía de lo que esperábamos. Sin embargo, yo no sacaría conclusiones precipitadas todavía, porque no sabemos si esta filtración es precisa. E incluso si lo fuera, es posible que el resto de Nova Lake no se construya siguiendo esas líneas.
Recuerda que se trata de un buque insignia de doble chip con muchos núcleos, y es un procesador que parece estar más en el territorio HEDT (escritorios de gama alta), una CPU muy cara dirigida a entusiastas que necesitan un procesador para realizar trabajos realmente pesados.
El consumidor o jugador medio no se fijará en este buque insignia Core Ultra 9, ni siquiera tanto como lo haría normalmente con un buque insignia de Intel. Les irá mucho mejor con el modelo Core Ultra 7, que según los rumores será una CPU de un solo chiplet, y esa configuración también puede funcionar mejor para los juegos con la configuración de caché bLLC.
Por lo tanto, lo que esto apunta más que nada es a un buque insignia aún más pesado y costoso que vendrá con Nova Lake. Aparte de esa CPU de gama alta, es posible que Nova Lake sea más eficiente en términos de consumo de energía, y de hecho apostaría por ello. No creo que Intel vaya a volver sobre lo mismo, como se ha visto con Raptor Lake (y su actualización), donde se forzó (demasiado) el consumo energético, con su nueva gama de ordenadores de escritorio Nova Lake, diseñada para intentar recuperar la iniciativa frente al silicio Ryzen de AMD (tras una serie de contratiempos en el ámbito de los ordenadores de escritorio por parte de Intel).
Sin embargo, en el caso de las computadoras de gama alta, el buque insignia Nova Lake podría suponer un reto para la fuente de alimentación si se combina con una GPU que consume mucha energía, como una Nvidia RTX 5090, por ejemplo.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores computadoras portátiles
1. La mejor en general:
Apple MacBook Air 13-inch M4
2. La mejor "oferta":
Asus Chromebook CM14
3. La mejor laptop Windows 11
Microsoft Surface Laptop 13-inch
4. La mejor para gaming:
Razer Blade 16
5. La mejor para los profesionales
MacBook Pro 16-inch (M4 Pro)
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Darren is a freelancer writing news and features for TechRadar (and occasionally T3) across a broad range of computing topics including CPUs, GPUs, various other hardware, VPNs, antivirus and more. He has written about tech for the best part of three decades, and writes books in his spare time (his debut novel - 'I Know What You Did Last Supper' - was published by Hachette UK in 2013).
- Antonio QuijanoEditor